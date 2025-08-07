LINE Digital Frontier は、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、8月7日から8月11日まで、『刃牙』シリーズ(板垣恵介／秋田書店)5作品の全話無料キャンペーンを開催する。

『刃牙』シリーズは、板垣恵介先生による格闘マンガの金字塔といえる大人気作品。アニメ化、舞台化などメディアミックス展開もされ、シリーズを通して長年多くの読者を魅了し続けている。

本キャンペーンでは、『刃牙』シリーズより『グラップラー刃牙』『バキ』『範馬刃牙』『刃牙道』『バキ道』の5作品、合計全149巻分を5日間限定で完全無料公開。また、キャンペーンの開催を記念した特設ページの公開や、1万円分のマンガコインまたは時短アイテムが必ず当たる「刃牙シリーズ5作品 全話無料記念! LINEマンガガチャ」も開催する。

「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加可能。さらに、ハッシュタグ「#刃牙全話無料開始めいッッ」をつけて引用リポストすると当選確率がアップする。