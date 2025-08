ユニバーサルエンターテインメントは、京楽産業.と共同で、遊技機「スマパチ/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の主人公『環いろは』の誕生日(8月22日)を祝う特別コラボキャンペーンを開催する。

8月22日は『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』の主人公である「環いろは」の誕生日。この特別な日に合わせて、京楽とユニバーサルがタッグを組み、スペシャルなバースデーキャンペーンを開催する。

期間中、X(旧Twitter)にてお祝いメッセージを投稿すると、抽選で100名にQUOカードPay822円分が 当たるキャンペーンを実施。Xに投稿されたメッセージは、専用WEBサイトにて一部掲載される。

【開催期間】2025年8月12日(火)~24日(日)

【賞品】環いろはの誕生日にちなんだ「822」円分のQUOカードPay

【当選人数】100名

【応募方法】KYORAKU公式Xアカウント(@kyoraku_tanu)、あるいはユニバーサル公式Xアカウント(@univerfreaks)のいずれかをフォロー(Wフォローで当選率アップ)し、ハッシュタグ「#8月22日は環いろはの誕生日」をつけてメッセージを投稿する。

※当選の有無にかかわらず、Xに投稿されたメッセージはランダムで専用WEBサイトに掲載される。

●コミックマーケット106に「環いろは誕生日お祝い」ブース展開

2025年8月16日(土)~17日(日)に開催されるコミックマーケット106(東京ビッグサイト、土屋工業ブース内/南4ホール・2641)に、環いろは誕生日お祝いブースを展開。会場にてメッセージカードに記入し、イベントに参加すると、環いろは誕生日記念オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できる。また、ブース来場者全員に誕生日記念うちわを配布。あわせて「スマパチ/スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の実機も展示されるので、こちらもチェックしておきたい。

(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners

[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.

(C)KYORAKU (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT