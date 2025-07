コールドプレイのライブ演出で「社内不倫」発覚、観客5万人が爆笑「悪いことしちゃったかな？」

7月16日、米マサチューセッツ州のジレット・スタジアムで開催されたコールドプレイ(Coldplay)のライブ中、観客席で思わぬスキャンダルが露見した。大型スクリーンに映し出されたのは、AI企業「Astronomer」のCEOアンディ・バイロン氏と、同社の人事責任者クリスティン・キャボット氏。ふたりは親密な様子で寄り添っていたが、実はどちらも既婚者だった。スクリーンに抱き合う姿が映された瞬間、2人は動揺。キャボット氏は顔を両手で覆ってうつむき、バイロン氏も慌ててフレームから身を引いた。

その場面を見たコールドプレイのフロントマン、クリス・マーティンは、すかさずステージ上から「ホーリーシット!」と反応。観客の笑いを誘いながら、さらにこう続けた。「僕たち、何か悪いことしちゃったかな?」

ふたりがカメラの視線にうろたえる様子を見て、マーティンはすぐに事態の背景を察したようだった。満員のスタジアムを前に、マーティンはこう冗談を飛ばした。「あれは……浮気中か、すごくシャイなだけかのどっちかだね」。その直後、カメラは別のグループに素早く切り替えられた。

この一部始終はTikTokなどでも拡散され、瞬く間に炎上案件となった。ネット上ではすぐに”調査”が始まり、男性と女性の身元が判明。バイロン氏の妻と特定されたメーガン・ケリガン・バイロン氏は、翌日にはFacebookのプロフィールから「バイロン」の姓を削除し、Instagramアカウントも閉鎖している。SNSでは彼女に対する応援コメントが殺到。「そのまま弁護士と銀行に行け!」「全財産ぶんどってやれ」などの声が寄せられた。

一方のキャボット氏は、マサチューセッツ州の記録によると2018年に元夫ケネス・ソーンビー氏と離婚を申請し、2022年に成立。子どもが少なくとも1人おり、養育費が支払われていることが確認されている。再婚の有無は不明。

バイロン氏は2024年11月、キャボット氏を同社に迎え入れた際、「クリスティンの卓越したリーダーシップ、人材管理や従業員エンゲージメント、そして人事戦略の拡大における豊富な経験は、我が社の急速な成長にとって極めて重要だ」と絶賛。キャボット氏も「アンディとの会話から、とても多くのエネルギーをもらいました」と投稿していた。

