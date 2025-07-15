リクルートは7月14日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は6月1日〜30日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人求人情報より、募集時平均時給を集計した。

集計対象エリアは、「首都圏」(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)、「東海」(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)、「関西」(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の三大都市圏。

三大都市圏全体の平均時給は1,612円(前年同月1,629円、前月1,596円)となり、前年同月より17円減少(増減率－1.0%)、前月より16円増加(同+1.0%)した。

職種別にみると、「医療介護・教育系」(前年同月比－134円)と「IT・技術系」(同－96円)の2職種で前年同月比マイナスに。一方、前月比では「クリエイティブ系」(前月比+80円)や「オフィスワーク系」(同+32円)など、5職種でプラスとなった。

エリア別にみると、首都圏の平均時給は1,713円(前年同月1,720円、前月1,695円)と、前年同月より7円減少。東海の平均時給は1,438円(前年同月1,473円、前月1,439円)と、こちらも前年同月より35円減少。関西においても平均時給1,504円(前年同月1,568円、前月1,507円)と、前年同月より64円減少し、いずれのエリアにおいても前年同月比でマイナスとなった。