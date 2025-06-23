ゴルフ Ｒ、ゴルフ Ｒ ヴァリアント、Ｔロック Ｒに“黒”をまとった限定車を追加｜フォルクスワーゲン｜

フォルクスワーゲン ジャパンは2025年6月20日、ゴルフ、ゴルフ ヴァリアント、Ｔロックそれぞれに設定されるハイパフォーマンスグレード「Ｒ」に、ブラックカラーの専用アイテムや特別装備を装着した限定車を追加し、全国のフォルクスワーゲン正規販売店にて販売を開始した。

価格は、ゴルフ Ｒ ブラックエディションが789万9000円（限定403台）、ゴルフ Ｒ ヴァリアント ブラックスタイルが774万9000円（限定214台）、Ｔロック Ｒ ブラックスタイル パフォーマンスが724万9000円（限定172台）。

【画像】精悍なブラックカラーがスポーティさを際立たせる限定車

■ゴルフ Ｒ ブラックエディション

ゴルフ Ｒの限定車「ゴルフ Ｒ ブラックエディション」は、ブラックカラー仕上げの軽量鍛造ホイール「ヴァルメナウ」やブレーキキャリパーをはじめ、スタイリングの随所にブラックカラーのアクセントが施され、ゴルフ Ｒの精悍でスポーティな印象をさらに高めた。

より大きなダウンフォースを発生させる専用大型スポイラーを装着。ゴルフ Ｒのスポーティな見た目が強調されるとともに、高速域での走行安定性や空力特性の向上が図られている。リヤエンドには、迫力あるサウンドを奏でるアクラポヴィッチ製のチタンエキゾーストシステムを装着する。

好みの走行モードが選択できるドライビングプロファイル機能には、ゴルフ Ｒのスポーティな走りのキャラクターがより際立つ「ドリフト」モードと「スペシャル」モードが新たに追加された。

インテリアにはレーシーな雰囲気を感じさせるリアルカーボンデコラティブパネルを採用する。

［ゴルフ Ｒ ブラックエディション主要諸元］

〈4WD・2L直4ターボ・7速DCT〉

【寸法・重量】

全長：4295mm

全幅：1790mm

全高：1460mm

ホイールベース：2620mm

トレッド：前1580mm／後1590mm

乗車定員：5人

車両重量：1520kg

【パワートレーン・性能】

エンジン型式・種類：DNF・直4DOHCターボ

総排気量：1984cc

最高出力：245kW（333ps）／5600〜6500rpm

最大トルク：420Nm（42.8kgm）／2100〜5500rpm

使用燃料・タンク容量：プレミアム・56L

最小回転半径：5.1m

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後4リンク

ブレーキ：前後Vディスク

タイヤ：235/35R19

【価格】

789万9000円（全国限定403台）

■ゴルフ Ｒ ヴァリアント ブラックスタイル

ステーションワゴンタイプのゴルフ Ｒ ヴァリアントには、通常オプション設定の装備を装着した限定車「ゴルフ Ｒ ヴァリアント ブラックスタイル」を設定。

エクステリア全体を引き締めるブラックの軽量鍛造ホイール「ヴァルメナウ」やブラックルーフレールに加え、レーシーなインテリアを彩るリアルカーボンデコラティブパネルを装着することで、存在感を際立たせた。

また、ゴルフ Ｒ ヴァリアント アドバンスにオプション設定のプレミアムサウンドシステム”Harman Kardon”（ハーマン・カードン）や電動パノラマスライディングルーフを標準装備とすることで、機能的で快適なワゴンとしてのユーティリティの高さと、本格スポーツワゴンとしての走行性能を合わせ持つ魅力によりいっそう磨きをかけた。

［ゴルフ Ｒ ヴァリアント ブラックスタイル主要諸元］

〈4WD・2L直4ターボ・7速DCT〉

【寸法・重量】

全長：4650mm

全幅：1790mm

全高：1465mm

ホイールベース：2670mm

トレッド：前1540mm／後1515mm

乗車定員：5人

車両重量：1620kg

【パワートレーン・性能】

エンジン型式・種類：DNF・直4DOHCターボ

総排気量：1984cc

最高出力：245kW（333ps）／5600〜6500rpm

最大トルク：420Nm（42.8kgm）／2100〜5500rpm

使用燃料・タンク容量：プレミアム・56L

最小回転半径：5.1m

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後4リンク

ブレーキ：前後Vディスク

タイヤ：235/35R19

【価格】

774万9000円（全国限定214台）

Ｔロック Ｒ ブラックスタイル パフォーマンス

Ｔロック Ｒ ブラックスタイル パフォーマンスは、専用19インチホイール「プレトリア」に加え、エクステリア（フロントグリル下部、ルーフレール、ドアミラー、ウインドーフレーム、Ｃピラー）、インテリア（ダッシュパッド、エアコン吹き出し口、インフォテイメントディスプレイ外枠）をブラックにまとめたブラックスタイルパッケージと、Ｔロックでは初採用となる迫力あるエキゾーストサウンドを生み出すアクラポヴィッチチタンエキゾーストシステムを特別装備。

フォルクスワーゲン正規輸入車初となるマットペイントの専用カラー「インジウムグレーマット」（33万円高）も設定している。

［Ｔロック Ｒ ブラックスタイル パフォーマンス主要諸元］

〈4WD・2L直4ターボ・7速DCT〉

【寸法・重量】

全長：4245mm

全幅：1825mm

全高：1570mm

ホイールベース：2590mm

トレッド：前1550mm／後1560mm

乗車定員：5人

車両重量：1540kg

【パワートレーン・性能】

エンジン型式・種類：DNF・直4DOHCターボ

総排気量：1984cc

エンジン最高出力：221kW（300ps）／5300〜6500rpm

エンジン最大トルク：400Nm（40.8kgm）／2000〜5200rpm

使用燃料・タンク容量：プレミアム・55L

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後4リンク（スタビライザー付）

ブレーキ：前後Vディスク

タイヤ：235/40R19

【価格】

724万9000円（全国限定172台）

〈文＝ドライバーWeb編集部〉