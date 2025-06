2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンドの組み合わせ抽選会が行われた。

プライムラウンドは、プレーオフラウンドを勝ち上がったサンフレッチェ広島、横浜FC、柏レイソル、湘南ベルマーレに加えて、同ラウンドからの出場となる横浜F・マリノス、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、浦和レッズの計8クラブによって争われる。準々決勝と準決勝はホーム&アウェイ方式が採用され、11月1日に『国立競技場』にて行われる決勝戦で第33回大会の王者が決定する。

注目カードは、昨シーズンに国内3大タイトルのうちルヴァンカップを除く2つを戴冠したヴィッセル神戸と横浜FCのほか、リーグ戦で好調を維持する柏レイソルは横浜F・マリノスと激突する。

対戦カードとスケジュールは以下の通り

■準々決勝:9月3日(水)・7日(日)

柏レイソル vs 横浜F・マリノス

川崎フロンターレ vs 浦和レッズ

サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ

ヴィッセル神戸 vs 横浜FC

※左側のクラブが2ndレグをホーム開催

■準決勝:10月8日(水)・12日(日)

柏レイソルと横浜F・マリノスの勝者 vs 川崎フロンターレと浦和レッズの勝者

サンフレッチェ広島と湘南ベルマーレの勝者 vs ヴィッセル神戸と横浜FCの勝者

■決勝:11月1日(土)