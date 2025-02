Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、2月13日0:00より、“化物級”に面白い未黒ちゃんの日常を描いた『化物JKミクロちゃん!』(加角遠・著)の連載を開始した。

感情が昂れば爆発し、冷たいものを食べればその体は凍りつく。まだら模様がトレードマークの化物の女の子、最川未黒はごく普通の女子高生。クラスメイトの緒方くんに片想いをするも、化物の自分が恋なんて出来ない、自分は陰で見ているだけでいい……そう思っていたら、ある日突然緒方くんから「付き合わない?」と言われて交際開始!? 変わり映えのない日常が、少しずつ変化していく様子を描いたストーリー。

(c) On Kasumi / Cygames, Inc.