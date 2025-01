3月1日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(TGC)の新たな出演者が30日、発表された。

■希空、TGC初登場でランウェイデビュー

希空

昨年11月26日に芸能事務所への所属を発表してから短期間でSNS総フォロワー数は驚異の260万人を超え、タレントの辻希美、俳優の杉浦太陽を両親に持ち、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。卒業編 2025 in ソウル』への出演で話題沸騰中の高校生インフルエンサー・希空(のあ)がTGC初登場でランウェイデビューを果たす。

希空は「今回私がずっと目標としていたTGCに出演させて頂ける事になりとてもうれしいです。初めてのランウェイで初めての事だらけですが、ファッションやメイクが大好きなので自分なりに魅力を引き出せるように頑張りたいと思います。皆様応援よろしくお願いいたします!」と喜びのコメントを寄せた。

■岡崎紗絵、小林由依、岩瀬洋志ら出演

また、話題作の映画やドラマに多数出演している岡崎紗絵、茅島みずき、ドラマや恋愛リアリティ番組『キミとオオカミくんには騙されない』に出演し人気を集めた土方エミリ、姉のゆうちゃみと共に2025年日本国際博覧会のスペシャルサポーターに就任し、4月5日開催予定の「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」にも出演が決定しているゆいちゃみ、モデル・女優として活躍の場を広げ続ける椿、小林由依、多くのモデルからも支持される人気ファッションモデルのちぃぽぽ“こと吉木千沙都、ティーンに大人気のバラエティ番組『超無敵クラス』にレギュラー出演中で、東京開催のTGCは初出演の河村ここあが登場する。

そして、数々の話題作に出演し、「美しすぎる顔立ち」と称されている岩瀬洋志、「SDGs 推進 TGC しずおか 2025」でランウェイデビューを果たし、1月31日に公開予定の映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』にて、2000人が参加したオーディションを勝ち抜き映画初出演にしてW主演に大抜擢された木下暖日、「2024 年下半期 ViVi 国宝級イケメンランキング」NOW部門に2期連続でランクインを果たすなど、人気急上昇中の樋口幸平の出演が決定した。

■メインアーティストにDXTEENが決定

注目のメインアーティストには、2023年5月にデビューした6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの出演が決定。デビューから1周年を迎えた2024年5~6月には、初の全国ツアー「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR ~START OF THE QUEST~」を完走し、今年1月21日には新曲「Good Vibes」をデジタルリリースしたDXTEENが、「SDGs 推進 TGC しずおか 2025」に続き、「マイナビ TGC 2025 S/S」に出演する。

DXTEENは「僕達DXTEENが3月1日に開催される『マイナビ TGC 2025 S/S』に出演させていただくことになりました! 今年TGCが20周年を迎えられるそうですね! おめでとうございます! 今回も僕達のかっこかわいい魅力が伝わるステージを準備して出演させていただきますので、一緒に盛り上がりましょう! 当日皆さんにお会いできることを楽しみにしています」とコメントしている。