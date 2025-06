Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ちょっとすごい経験だった」「りょうちゃん、収録中泣いてたもん！」初の冠番組『テレビ×ミセス』でのSuperflyコラボライブを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月2日(月)の放送では、ミセスがMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」(TBS系)の収録を振り返りました。――この日は、ミセスが初のMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」が放送されました。ゲストアーティストにSuperfly、FRUITS ZIPPER、こっちのけんとさん、トークコーナーでは陣内智則さんを迎え盛りだくさんの内容でお送りしました。アーティスト同士だから聞ける話や、お互いの楽曲をコラボしたスペシャルライブをお届けしました。大森:もうさ、どうだった!?(Superflyの楽曲)「愛をこめて花束を」とか(ミセスの楽曲)「僕のこと」を(カバーしたSuperflyの越智)志帆さんと! ちょっとすごい経験だったよね!! りょうちゃん(藤澤)、収録中泣いてたもん!若井:本当に、贅沢な時間でしたよね。藤澤:すごい瞬間だったね! 演奏が終わった後、ピアノから立ち上がれなかったから!大森:え、大丈夫なのそれは……?若井:ものわかり悪っ(笑)!藤澤:「感動しすぎて動けなかった」っていう話(笑)!大森:そうですよね。あと、FRUITS ZIPPERと「わたしの一番かわいいところ」、こっちのけんとと「はいよろこんで」をやらせていただきまして。藤澤:全力でパフォーマンスを!大森:いや~楽しんでいただけたら何よりなんですけども! たくさん観てください! 見逃し配信も!!番組では他にも、生徒(リスナー)から届いた「みんなの今」に関するメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/