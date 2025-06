乃木坂46井上和オススメの“北海道のお土産”とは？「塩っ気もいいし味もおいしい！」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。6月2日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、北海道の思い出やオススメの北海道のお土産について語りました。<リスナーからのメッセージ>「もうすぐ修学旅行があります。私の学校はイタリアか北海道で行く場所を選択できて、私は北海道に行きます! なぎ先生はツアーなどで行かれたことがあると思いますが、思い出に残っている北海道の食べ物とかはありますか? ぜひ教えてほしいです!」(和歌山県)井上:イタリアか北海道(笑)!? 究極の選択というか全然違う選択肢で結構ビックリしたけど、どっちも楽しそうですね♪ 私は写真集の撮影でイタリアに行かせていただきましたし、北海道もライブツアーで行かせていただいたので、いろいろ紹介できると思います!リスナーさんは北海道に行くということで、お土産で絶対に買ってほしいのは「ぽてコタン」ですね! 「乃木坂工事中」(テレビ東京系)でも紹介されたんですけど、本当においしいです! 北海道ってじゃがいもが有名じゃないですか、そのじゃがいもが細く切られていて、それを丸くグシュって圧縮したような……伝わるかな(笑)? 「ぽてコタン」が分かる人には伝わっているかなと思うんですけど、食べると塩っ気もいいし味もおいしい! なので、ぜひお土産で買ってほしいですね~!あとは、当たり前のように海鮮系はおいしかったです♡ 北海道にツアーで行かせていただいたときは、ちょっと遠いのもあって、旅行気分というか、『楽しもう~!』って言って市場とかに行かせていただいたりするんですよ。そこで私は、一昨年とその前の2022年の2年連続で、ちょっと豪華にウニを箱で買いました! それを実家に持って帰って、みんなでご飯の上に乗せて食べたんだけど、やっぱりおいしかった~!「真夏の全国ツアー 2025」で北海道におじゃまさせていただくので、すごく楽しみにしております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info