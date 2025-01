東大理三・現役合格 上田彩瑛「最後まで諦めなかった人の勝ち。決して歩みを止めることなく、絶対に途中で諦めずに頑張って！」受験生にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃~)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜~金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。2024年12月は、現役東大生で医学部6年生の上田彩瑛(うえだ・さえ)さんが特別コーチを担当。2024年12月27日(金)の放送では、“受験の鍵”となる応援ソング「応援鍵曲」を紹介し、受験生にエールを送りました。2000年生まれ、大阪府出身の上田さん。東京大学のなかでも最難関と言われる理科三類に現役で合格し、1年生で「東大ミスコン2019」でグランプリを受賞。その後、医学部に進学し、現在は東京大学医学部6年の現役大学生です。アンジー教頭:今夜、受験生に向けて届けるのは、毎月最終週の恒例となっている「受験生 応援鍵曲プレイリスト」です! 聴くと勇気をもらえたり気分転換ができたり、受験勉強の支えとなる曲、“受験の鍵”となる応援ソングを集めてプレイリストを更新していく活動です。上田先生は応援鍵曲の1曲目としてDREAMS COME TRUEの楽曲「何度でも」をあげました。こもり校長:2曲目の応援鍵曲は何でしょうか?上田先生:(韓国の男性ボーカルユニット)東方神起の「Reboot」という曲です。こもり校長:上田先生にとってどういう曲になるんですか?上田先生:東方神起は2年間兵役に行っていたのですが、それがちょうど私の中3、高1の時期に被っていて。行ったときはすごく寂しかったんですけど、帰ってきたときに復活ライブがあって、そのときの1曲目の曲なんです。そこから次の1年で私が高3になって、受験に専念するために会えなくなったんですね。次のライブを楽しみにして、「絶対に私も頑張って復活するぞ!」という気持ちで何回も聴いていました。こもり校長:すごく戦ってる感じの曲ですね。アンジー教頭:開幕感がすごいある!上田先生:ぜひ聴いてもらって、心を奮い立たせてもらいたいです。アンジー教頭:東方神起を語るときの上田先生は、すごく生き生きしている!上田先生:すみません、趣味を持ち込んでしまって(笑)。こもり校長・アンジー教頭:いやいや!上田先生:すごく助けられたんですよね。私の受験は東方神起あってこそのものだったので(笑)。こもり校長:12月の特別コーチとしての1ヵ月間、受験生を応援していただきましたけど、いかがだったでしょうか?上田先生:私自身も2月に国家試験を控えていて、今すごく勉強している時期なんです。だから受験生の応援をしつつ、「自分も頑張ろう!」って気持ちになりました。こもり校長:最後に、改めて受験生に向けてメッセージをお願いしてもいいですか?上田先生:ここからけっこう苦しい時期が続くと思うんですけれども、最後まで諦めなかった人の勝ちなので。決して歩みを止めることなく、絶対途中で諦めずに頑張ってほしいなと思います!番組では他にも、上田先生が受験生時代の“気分転換”について語る場面もありました。2025年1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」先生が担当しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/