Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『SCHOOL OF LOCK!』って本当に大きい力があって…」退任したCOCO教頭にエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月31日(月)の放送では、この日で「SCHOOL OF LOCK!」の教頭を退任したCOCO教頭(CRAZY COCO)に労いの言葉を送りました。大森:COCO教頭! 本日(※3月31日放送当日)、「SCHOOL OF LOCK!」の教頭を退任されるということで。なかなかLOCKS!内ではお話する機会がなかったんですけども、ライブに来ていただいたりとか。藤澤:ありがとうございました!大森:新しい道に進まれるということですけども……りょうちゃん(藤澤)、何かメッセージはありますでしょうか。藤澤:LOCKS!で、ぜひ一緒にお話したかったって気持ちはあるので残念ですけれども。またいつでもミセスLOCKS!にも遊びに来てほしいなと思いますし、ライブにもぜひ遊びに来てほしいな、と思います!大森:若井さんは、英語をぜひね!若井:そうですね! 教えてください!! 本当にお疲れ様でした! SCHOOL OF LOCK!での時間はとっても大きなものだと思うので、その日々を思い出しながらこの先、頑張ってくださったら嬉しいなと思います。大森:だし、LOCKS!って本当に大きい力があって。学生の子たちのみならず、聴かれているものだけども、やっぱり「SCHOOL OF LOCK!を聴いて育ちました!」っていう子たちが本当に長年いる中で、この世代でCOCO教頭っていうのがずっと残っていくと思うので。ひとつの学校の教頭というか、先生になられている感覚に、ずっとそれが残って続いていくんだなと思うと、すごく感慨深いし、また生徒(リスナー)といつか巡り合っていただけたらと思います! お疲れ様でした!!若井・藤澤:お疲れ様でした!!