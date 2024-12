ユニクロは12月20日~31日までの12日間、「ユニクロ年末祭」を全国のユニクロ店およびオンラインストアで開催する。

ユニクロ年末祭

コラボレーションアイテムを復刻

誕生40周年を記念し、過去に好評だった「+J(プラスジェイ)」、「UNIQLO AND LEMAIREとUNIQLO and Engineered Garments」の特別コラボレーションコレクションの中から、特に人気の高かったアイテムの復刻版を日本限定で全国のユニクロ店およびオンラインストアで発売する。

12月20日からは、UNIQLO AND LEMAIREとUNIQLO and Engineered Garmentsを発売。2015年に発売したUNIQLO AND LEMAIREより、特に人気だった「WOMENSラムクロップドセーター」とノースリーブの「ラムVネックセーター」が登場。Vネックセーターは今季のトレンドに合わせたシルエットにアップデートしている。UNIQLO and Engineered Garmentsでは「MENSフリースプルオーバー」と「フリースコンビネーション ジャケット」2型に加え、同じ型のKIDSラインが新登場する。2025年1月1日には、+Jよりアウター2型とシャツ4型が復活する。

UNIQLO and Engineered Garments

UNIQLO AND LEMAIRE

ペアの湯呑みプレゼント

波佐見焼の湯呑みをプレゼント

12月27日~12月31日の5日間、1万円以上の購入者で、波佐見焼の湯呑みをプレゼントする。(店舗により配布数量が異なる。当日分がなくなり次第終了) 波佐見焼は400年以上の歴史を誇る、長崎県の中央北部に位置する波佐見町付近でつくられる陶磁器。湯呑みに描かれている柄は縁起の良い日本伝統模様。三本ずつ縦横に配列した文様で、奇数は割り切れないことから「縁が切れない」といった意味が込められている。

ギフトカードに新柄が登場

ギフトカードに、来年の干支「へび柄」が新登場。魔除けの意味が込められた、へびと破魔矢の組み合わせ。ギフトカードの購入者限定で、おみくじ付きのポチ袋をプレゼントする。

シソンヌ出演のWeb動画配信

年末年始いるいる劇場

「年末年始いるいる劇場」と題し、シソンヌ出演のWeb動画が作成された。12月16日よりティザーが公開されている。順次公開される計8本の動画は、年末年始に遭遇する、あんな人やこんな人の「いるいる」なシーンを集め、ショートコントで コンパクトに描いている。

12月23日から順次 全国6都市(東京、神奈川、名古屋、北海道、大阪、福岡)にて屋外広告や電車の中吊り広告も掲出する。

UTに新商品が続々登場

グラフィックTシャツブランド「UT」から、ユーモア溢れる世界観でファンを魅了し続けるブランド「Cactus Plant Flea Market(カクタスプラントフリーマーケット)」と世界中で愛されているアニメシリーズ「SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)」とのコラボレーションコレクションが登場。年末祭の初日の12月20日より販売する。Tシャツ、フーディー、キャップに加え、オリジナルトイもラインナップした計4型。Tシャツとフーディーはキッズサイズも用意し、ファミリーでも楽しめるコレクションとなっている。

(©2024 Viacom. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg. ©2024 CACTUS PLANT FLEA MARKET)

さらに12月23日には、キース・ヘリングのポップアートとコカ・コーラがコラボレーションしたコレクションが登場する。キース・ヘリングは生前、コカ・コーラのロゴをモチーフにした作品を制作していた。彼はコカ・コーラと、ブランドが象徴する世界を愛し、コカ・コーラの缶にオリジナルのアートを描いてカスタマイズすることもあった。アメリカのポップカルチャーを象徴する2つのアイコンが結びついた、ユニクロでしか手に入らない特別なデザインとなっている。

(キース・ヘリング X コカ・コーラ® © Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York. ©The Coca-Cola Company. All Rights Reserved.)

「ドラゴンボールDAIMA」公開を記念した新コレクション

1月1日からは新作アニメ「ドラゴンボールDAIMA」の公開を記念したコレクションが登場。ドラゴンボールDAIMAは、原作、ストーリー、キャラクターデザインを原作者の鳥山明氏が手掛けた、話題の完全新作アニメ シリーズ。今回のコレクションでは新作アニメに加え、アニメシリーズファン待望の「ドラゴンボール」のデザインも加えた、 スペシャルなラインナップが実現した。

ドラゴンボール新コレクション

(©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation)

冬の代表商品が特別価格に

首元までしっかりとあたたかい「リブタートルネックセーター」が年末特価の1,900円に(通常価格2,900円)。同商品は、約19.5マイクロンの極細メリノウール(エクストラファインメリノウール)を100%使用。美しい光沢感となめらかな肌触りを実現している。身体のラインを拾いすぎずすっきり見える生地の厚みとフィット感。スタイリング次第でいろいろなシーンに使える。定番のワードローブとして永く愛用できるセーター。

ヒートテックシリーズもお買い得に。通常1,290円のところ、年末特価990円で提供する。2024年ヒートテック総選挙「一番推したいヒートテック」部門で堂々の第1位の「ヒートテッククルーネックT」をはじめ、Vネック、ウルトラライトタートルネックTやキャミソールのほか、メンズヒートテックもクルーネック、Uネック、9分袖、半袖、タイツも含め感謝祭価格となる。

ヒートテックシリーズが年末特価に

「MEN ニットフリースセット」「MEN ファーリーフリースセット」「WOMENファーリーフリースセット」も通常3,990円のところ、年末特価2,990円とお買い得に。