EASTA、KVGGLV、NOTYPE 9によるSUMMER SNOWMAN、2ndアルバムリリース

EASTA、KVGGLV、NOTYPE 9によるユニット、SUMMER SNOWMANによる2ndアルバム『サマスノ生活』が12月11日にリリースされた。

大阪を拠点にするLoud Studio/Boomin on My West/Naked Child Recordsの中心人物でラッパーのEASTAとKVGGLV、プロデューサーNOTYPE 9によるユニット、SUMMER SNOWMAN。

本作はYoutube人気企画「サマスノ生活」にて制作された楽曲を中心に構成された全11曲を収録。既に公開されているエピソードからゲストアーティストにCYBER RUI、喉電波、Showy、HARDY、AMAYAが参加。新たにeyden、Fuji Taito、Futuristic Swaver、NAOtheLAIZA、韻マンも参加するなど豪華メンツが集結した注目作となっている。

<リリース情報>

SUMMER SNOWMAN, EASTA & KVGGLV

『サマスノ⽣活』

2024年12⽉11⽇(⽔)リリース

配信URL:https://linkco.re/dhy6B88m

=収録曲=

1. Freshest

2. FEEL (feat. eyden)

3. No Sleep (feat. 喉電波)

4. 0 to 100 (feat. Fuji Taito)

5. McFlow (feat. Hardy)

6. ONAJI (feat. Futuristic Swaver)

7. アセアセ^^; (feat. CYBER RUI)

8. AsobiKita (feat. Showy)

9. Neon Light (feat. NAOtheLAIZA)

10. Ain't Nobody (feat. AMAYA)

11. Do It For Ya (feat. 韻マン)

X(Twitter) https://twitter.com/summersnowmanjp

Instagram https://www.instagram.com/summersnowmandope/