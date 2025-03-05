Hana Hope、jo0ji初の提供曲「フリーバード」MV公開

Hana Hopeが、新曲「フリーバード」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

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「フリーバード」は、3月19日にリリースするメジャーファーストアルバム『Between The Stars』の収録曲で、鳥取県出身のアーティスト・jo0jiが初めて楽曲提供した1曲。作曲をjo0ji、作詞をjo0jiとHana Hopeが共作し、編曲を江﨑文武・jo0jiが手掛けた心地よいナンバー。

今回公開されたミュージックビデオは、これまでHana Hopeの「消えるまで」や「Rain or Shine」のミュージックビデオも手掛けている軍司拓実が監督を務めており、Hana Hope1人のシーンと大勢の出演者のシーンが1カメでの撮影の中で切り替わっていくダイナミックな演出となっており、後半にむけて展開が広がる楽曲ともリンクしたオーガニックでポジティブな世界観が印象的なミュージックビデオに仕上がっている。

「フリーバード」も収録され、3月19日にリリースを迎えるアルバム『Between The Stars』は、「Fate/Grand Order」Memorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」や、「消えるまで」（TVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマ）、「旅のゆくえ」（TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ）、「アカイロ」（TVアニメ「七つの大罪黙示録の四騎士」エンディングテーマ）に加えて、ゴウンドウトモヒコが作曲・編曲で提供した「たゆたう」（「モネ連作の情景」展覧会イメージソング）、cero髙城晶平作詞・作曲の「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」など既発曲に加えて、ティーンならではの葛藤をしたためたアップナンバー「Growing Pains」、初恋を歌ったラブソング「背中」が新曲として収録された全13曲のボリューム感となっている。

また、『Between The Stars』と同日発売で初めてパッケージ化されるインディーズデビューアルバム『HUES』は、2023年 Music Magazine 年間ベストJポップ/歌謡曲アルバム2位に選出されるなど音楽ライターや音楽マニアからの評価も高い作品で、CD特典として『Road to Debut』と題して、キャリアのスタートとなったYMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉での「CUE」や、早耳のリスナーから注目を集めるきっかけとなったROTH BART BARON「けもののなまえ （feat.HANA）」など、デビューまでの軌跡を綴る貴重な客演曲がボーナス盤として2曲収録される豪華仕様。

2作のアルバムを通してHana Hopeのこれまでの活動を網羅する事の出来る内容となっている。

さらに、アルバムのリリースを受けて、4⽉20⽇に東京・Shibuya WWWでワンマンライブの開催も決定している。

＜リリース情報＞

Hana Hope

New Digital Single「フリーバード」

2025年3月5日リリース

https://smar.lnk.to/j1kulk

Hana Hope

Major 1st Album『Between The Stars』

2025年3月19日リリース

※初回プレス紙ジャケット仕様

CD予約：https://smar.lnk.to/JwhcIz

配信予約：https://smar.lnk.to/vlPbj6

=収録曲=

1. flowers

2. フリーバード

3. Rain Or Shine

4. サマータイム・ブルース

5. passing forward

6. Growing Pains

7. 消えるまで

8. アカイロ

9. たゆたう

10. 背中

11. leave me blind

12. 旅のゆくえ

13. UnSaid

Hana Hope

インディーズ時代デビューアルバム『HUES』

2025年3月19日リリース

2枚組CD

https://lnk.to/HanaHope_HUES_CD

3300円（税込）

販売元：ユーマ株式会社

=収録曲=

Disc 1 『HUES』

1. HARU （Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi）

2. 16 – sixteen （Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON）

3. Weʼve Come So Far （Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by HONNE）

4. Your Song （Lyrics by Yui Mugino Music by 會⽥茂⼀ ）

5. きみはもうひとりじゃない （Lyrics by 加藤登紀⼦ Music & Arranged by 江﨑⽂武）

6. Dawn Dancer （Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON）

7. CUE （Lyrics by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ Peter Barakan Music by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ ）

8. the ace （Lyrics by Keisei Loubté Music & Arranged by Maika Loubté）

9. SORA （Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON）

10. Sentiment （Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi）

11. それでも明⽇は （Lyrics by 柴⽥聡⼦ Music by UTA ）

Disc 2 『Road to Debut』

「デビューまでのストーリー」として貴重なコラボ曲をまとめたボーナスディスク

1.Melody- Go-Round / HANA with 銀音堂

（Lyrics by 大貫妙子 / Music by 佐橋佳幸 / Arranged by 佐橋佳幸・飯尾芳史 / Brass Arrangement by 村田陽一）

2.けもののなまえ （feat.HANA） / ROTH BART BARON

（Lyrics & Music by 三船雅也 / Produced by ROTH BART BARON）

3.Hatsukoi （feat. HANA） / am8

（Lyrics, Music & Produced by am8 / Programming : Ludwig 3rd / Additional Programming : Toshishige Matsui / Mixed by madFPU +Crispy Taka2+Kimny）

4.染まるよ/歩く人 feat. Hana Hope （Lyrics by 福岡晃子 / Music by 橋本絵莉子 / Arranged & Mixed by 歩く人 / Mastered by 酒井秀和 / Vocal Recorded at BS&T STUDIO）

5.Haven feat. Hana Hope / AmPm

（Lyrics by Yui Mugino / Music by AmPm/Yui Mugino/T.O.M / Arranged by AmPm/T.O.M）

6.Ballet Mécanique feat. Hana Hope /はらかなこ

（Lyrics by Akiko Yano/not quite literally translated by Peter Barakan / Music by Ryuichi Sakamoto）

7.Instrumental〜CUE （feat. Hana Hope & 高野寛 ） / YMC

Recorded at 『Yellow Magic Children 〜40年後のYMOの遺伝子』, SHINJUKU BUNKA CENTER, 2019.03.14

（Lyrics by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono, Peter Barakan / Music by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono）

＜ライブ情報＞

ワンマンライブ

Between The Stars

2025年4⽉20⽇（⽇）Shibuya WWW

OPEN 17:00 / START 18:00

HP https://lit.link/hanahope