「POP YOURS」第4弾ラインナップでIO、Kvi Baba発表

5月24日（土）と5月25日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』の第4弾アーティストラインナップが発表された。

【画像】『POP YOURS 2024』ライブ写真（全87枚）

5月24日（土）DAY 1にはIO、5月25日（日）DAY 2にはKvi Babaがアナウンス。これでヘッドライナーの¥ellow Bucks、JJJを含め計35組が出演することになった。3月7日（金）正午にはNEW COMER SHOT LIVEとして8組が発表予定。NEW COMER SHOT LIVEは新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うPOP YOURSならではのセクションで、こちらの発表にも注目が集まる。

また、3月8日（土）午前10時からチケットの一般販売がスタート。今回がチケットをゲットするラストチャンスとなっている。

＜ライブ情報＞

POP YOURS 2025

2025年5月24日（土）25日（日）

時間：開場 9:30 / 開演 11:00

会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者：

DAY1：5月24日（土）

¥ellow Bucks

ANARCHY

Benjazzy

BIM

Charlu

eyden

Fuji Taito

IO - NEW -

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

KM

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

and more

（AtoZ）

DAY2：5月25日（日）

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

G-k.i.d

Jin Dogg

Kohjiya

Kvi Baba - NEW -

lil soft tennis

MIKADO

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

and more

（A to Z）

チケット：

一般発売 （※先着制）

3月8日（土）10:00〜（※予定枚数終了次第）

販売URL ローソンチケット： https://l-tike.com/popyours/

【1日券】

一般 ¥13,000（税込）

※オールスタンディング

※枚数制限：お一人様４枚まで

※未就学児童入場不可

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/