「POP YOURS」第4弾ラインナップでIO、Kvi Baba発表

5月24日（土）と5月25日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』の第4弾アーティストラインナップが発表された。
【画像】『POP YOURS 2024』ライブ写真（全87枚）
5月24日（土）DAY 1にはIO、5月25日（日）DAY 2にはKvi Babaがアナウンス。これでヘッドライナーの¥ellow Bucks、JJJを含め計35組が出演することになった。3月7日（金）正午にはNEW COMER SHOT LIVEとして8組が発表予定。NEW COMER SHOT LIVEは新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うPOP YOURSならではのセクションで、こちらの発表にも注目が集まる。
また、3月8日（土）午前10時からチケットの一般販売がスタート。今回がチケットをゲットするラストチャンスとなっている。
＜ライブ情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）25日（日）
時間：開場 9:30 / 開演 11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
¥ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO - NEW -
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
and more
（AtoZ）
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba - NEW -
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
and more
（A to Z）
チケット：
一般発売 （※先着制）
3月8日（土）10:00〜（※予定枚数終了次第）
販売URL ローソンチケット： https://l-tike.com/popyours/
【1日券】
一般 ¥13,000（税込）
※オールスタンディング
※枚数制限：お一人様４枚まで
※未就学児童入場不可
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/