Spotify2024年ランキング発表　Creepy Nutsが史上初の快挙達成

Spotifyが世界6億4000万人以上のユーザーによる今年のリスニンングデータをもとに、2024年を音楽とポッドキャストで振り返る各種年間ランキングを発表した。

主なハイライトは次の通り。

●Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が2024年に日本で最も再生された楽曲・海外で最も再生された国内アーティストの楽曲に。日本において国内で最も再生された楽曲・海外で最も再生された国内楽曲ランキングに同一楽曲が選ばれたのはSpotify史上初

●2024年に国内で最も聴かれたアーティストは2年連続でMrs. GREEN APPLE、海外で最も再生された国内アーティストは4年連続でYOASOBI

●2024年に世界で最も聴かれたアーティストは2年連続でテイラー・スウィフト、最も聴かれた楽曲はサブリナ・カーペンター「Espresso」

Spotify上での聴取履歴をもとに、リスナーが今年よく聴いた音楽やポッドキャストを振り返ることができる「Spotifyまとめ2024」も公開された。

また、昨年に続き年間を通して開催されたワールドツアー「The Eras Tour」で数々の動員・興業記録を塗り替え、2月には東京公演でも大きな話題を集めたテイラー・スウィフトが、全世界で266億回を超える年間総再生回数を記録し、2年連続で世界で最も聴かれたアーティストとなった。テイラー・スウィフトのアーティストページには、年間を通じて最も大きな功績を収めたアーティストを讃える特別なバッジが追加されるほか、楽曲再生画面の再生ボタンには、ディスコグラフィーの各年代に合わせた特別なアニメーションが表示される特別な演出が順次展開される。

2024年Spotifyグローバルランキング

●世界で最も再生された楽曲

1. サブリナ・カーペンター / Espresso

2. Benson Boone/ Beautiful Things

3. ビリー・アイリッシュ / BIRDS OF A FEATHER

4. FloyyMenor / Gata Only

5. Teddy Swims I Lose Control

6. Djo / End of Beginning

7. Hozier / Too Sweet

8. ザ・ウィークエンド / One Of The Girls (with」ENNIE, Lily Rose Depp)

9. テイラー・スウィフト / Cruel Summer

10.レディー・ガガ / Die With A Smile

●世界で最も再生されたアーティスト

1. テイラー・スウィフト

2. ザ・ウィークエンド

3. バッド・バニー

4. ドレイク

5. ビリー・アイリッシュ

6. トラヴィス・スコット

7. Peso Pluma

8. カニエ・ウェスト

9. アリアナ・グランデ

1O. Feid

●世界で最も再生されたアルバム

1. テイラー・スウィフト / THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY

2. ビリー・アイリッシュ / HIT ME HARD AND SOFT

3. サブリナ・カーペンター / Short n'Sweet

4. KAROL G / MANANA SERA BONITO

5. アリアナ・グランデ / eternal sunshine

2024年Spotifyジャパンランキング

●国内で最も再生された楽曲

1. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

2. Mrs. GREEN APPLE /ライラック

3. Omoinotake / 幾億光年

4. Mrs. GREEN APPLE /ケセラセラ

5. tuki. /晩餐歌

6. Mrs. GREEN APPLE / 青と夏

7. Mrs. GREEN APPLE/ダンスホール

8. Vaundy /怪獣の花唄

9. YOASOBI /アイドル

1O. Number_i / GOAT

●国内で最も再生されたアーティスト

1. Mrs. GREEN APPLE

2. back number

3. Vaundy

4. YOASOBI

5. ヨルシカ

6. 米津玄師

7. Official髭男dism

8. RADWIMPS

9. Creepy Nuts

10.あいみょん

●国内で最も再生されたアルバム

1. Mrs. GREEN APPLE / ANTENNA

2. Mrs. GREEN APPLE / Attitude

3. Vaundy / replica

4. 米津玄師 / LOST CORNER

5. YOASOBI / THE BOOK 3

6. Vaundy / strobo

7. 優里 / 壱

8. back number /ユーモア

9. JungKook/ GOLDEN

10. 宇多田ヒカル / SCIENCE FICTION

●国内で最もSNS上にシェアされたアーティスト

1. JO1

2. Number_i

3. Travis Japan

4. Mrs. GREEN APPLE

5. ZEROBASEONE

6. V

7. 宇多田ヒカル

8. 米津玄師

9. RADWIMPS

10. back number

国内で最もSNS上にシェアされた楽曲

1. JO1 / Love seeker

2. Number_i / GOAT

3. Travis Japan / Sweetest Tune

4. JO1 / WHERE DO WE GO

5. Number_i / BON

6. Snow Man / One

7. Travis」apan / T.G.I. Friday Night

8. Number _i / INZM

9. JO1 / Your Key

1O. ZEROBASEONE / Feel the POP

●国内で最も再生されたSpotify公式プレイリスト

1. Tokyo Super Hits!

2. 令和ポップス

3. Hot Hits Japan:洋楽&邦楽ヒッツ

4. Spotify」apan急上昇チャート

5. 100 MILLION+: 1億超えヒット

●国内で最も再生されたポッドキャストエピソード

1. #1 2023年10月3日の電電電話 / あのと粗品の電電電話

2. #2 2023年10月10日の電電電話 / あのと粗品の電電電話

3. Liner Voice+ Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」/Liner Voice+(ライナーボイス・プラス)

4. 【英語聞き流し】こういうのが欲しかった!本当に必要な英会話リスニング【275】 /英語聞き流し:Sakura English

5. 2024/04/19霜降り明星のオールナイトニッポン(ゲスト:ケンドーコバヤシ) / 霜降り明星のオールナイトニッポン

●国内で最も人気のポッドキャスト番組

1. 英語聞き流し:Sakura English

2. あのと粗品の電電電話

3. 霜降り明星のオールナイトニッポン

4. 安住紳一郎の日曜天国

5. 星野源のオールナイトニッポン

●海外で最も再生された国内アーティストの楽曲

1. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

2. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

3. KingGnu / SPECIALZ

4. YOASOBI /アイドル

5. imase / NIGHT DANCER

6. キタニタツヤ / 青のすみか

7. Teriyaki Boyz I Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack

8. 米津玄師 / KICK BACK

9. YOASOBI / 夜に駆ける

10. Eve / 廻廻奇謂

●海外で最も再生された国内アーティスト

1. YOASOBI

2. Ado

3. アトラスサウンドチーム

4. 久石譲

5. Creepy Nuts

6. 藤井風

7. XG

8. RADWIMPS

9. BABYMETAL

10. 米津玄師

●海外で最も再生された日本のSpotify公式プレイリスト

1. Anime Now

2. Anime On Replay

3. Gacha Pop

4. This Is STUDIO GHIBLIースタジオジブリ—

5. Mellow Beats

●国別で最も再生された国内の音楽

アメリカ

1. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

2. 米津玄師 / KICK BACK

3. KingGnu / SPECIALZ

4. キタニタツヤ / 青のすみか

5. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

ブラジル

1. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

2. KingGnu / SPECIALZ

3. XG I WOKE UP

4. Teriyaki Boyz I Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack

5. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

フランス

1. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

2. KingGnu / SPECIALZ

3. YOASOBI /アイドル

4. SawanoHiroyuki[nZk], XAI / DARK ARIA

5. キタニタツヤ / 青のすみか

インド

1. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

2. RADWIMPS,十明 / すずめ

3. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

4. Teriyaki Boyz I Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack

5. KingGnu / SPECIALZ

インドネシア

1. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

2. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

3. YOASOBI / 夜に駆ける

4. imase / NIGHT DANCER

5. YOASOBI /アイドル

韓国

1. Vaundy /踊り子

2. 優里 / ベテルギウス

3. 米津玄師 / Lemon

4. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

5. tuki. /晩餐歌

タイ

1. 藤井風 / 満ちてゆく

2. 藤井風 / 死ぬのがいいわ

3. Creepy Nuts/ Bling-Bang-Bang-Born

4. 藤井風 / まつり

5. imase / NIGHT DANCER

●今年最も再生された70年代の楽曲

1. サザンオールスターズ / 勝手にシンドバッド

2. サザンオールスターズ / いとしのエリー

3. 荒井由実 / ルージュの伝言

4. アース・ウィンド&ファイア / September

5. 荒井由実 / やさしさに包まれたなら

●今年最も再生された80年代の楽曲

1. サザンオールスターズ / ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)

2. TM NETWORK/ Get Wild

3. DREAMS COME TRUE / 未来予想図II

4. B00WY / B・BLUE

5. REBECCA/フレンズ

●今年最も再生された90年代の楽曲

1. スピッツ / チェリー

2. 宇多田ヒカル / First Love

3. スピッツ / 空も飛べるはず

4. スピッツ / ロビンソン

5. サザンオールスターズ / 真夏の果実

●今年最も再生された2000年代の楽曲

1. MONGOL800 / 小さな恋のうた

2. GReeeeN I愛唄

3. GReeeeN Iキセキ

4. スキマスイッチ / 奏(かなで)

5. Superfly / 愛をこめて花束を

