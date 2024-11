ソニー・クリエイティブプロダクツは11月22日、オリジナルキャラクター「タマ&フレンズ~うちのタマ知りませんか?~」と、サンリオのキャラクターとのコラボレーションアイテムを、安城産業文化公園デンパーク内デンパーク館で開催中の「うちのタマ知りませんか? Happy 40th Anniversary展」で発売した。

コラボレーションアート

「タマ&フレンズ」は、1983年に雑貨デビューし2023年に40周年を迎えた。今回コラボするサンリオキャラクターは、タマ&フレンズと同じ1980~90年代にデビューしたポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピー。「うちのタマ知りませんか? Happy 40th Anniversary展」の物販コーナーに、コラボグッズが初登場する。

コラボレーション商品1

コラボレーション商品2

コラボレーション商品3

期間中、会場で1会計2,200円以上(サンリオキャラクターズコラボレーション商品を含むすべての商品が対象)購入すると「3丁目のタマ町内会オリジナルタオル」を1枚プレゼントする。

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655553