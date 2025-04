バンダイスピリッツは、『サンリオキャラクターズ』より「mofamofy ハローキティ」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年9月発送予定。

もふぁもふぁなフロッキーと透明感のある色彩豊かな花束が特徴のフィギュアブランド「mofamofy」より「ハローキティ」が新登場。

フロッキーのもふぁもふぁな質感、透明感のある色彩豊かな花束、愛くるしい潤いのある瞳、ぽてっとしたフォルムが特徴。もふぁもふぁなぬくもりを感じながら、沢山のお花に囲まれる……そんな癒しをあなたの日常にお届けするフィギュアブランドとなっている。

花束に使用している花には「ハローキティ」の大切にしている“みんななかよく”、“優しさや思いやりは言葉だけでなく態度で示しましょう”という言葉から友情・思いやりを花言葉に持つポピー・コデマリが選定されている。

(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656579