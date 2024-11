角松敏生、34年ぶり3枚目インストアルバム自身監修のジャケ写公開

角松敏生が、12月11日(水)にリリースする34年ぶり3枚目のインストアルバム『Tiny Scandal』のジャケット写真を公開した。

Contemporary Urban Musicシリーズ第2弾となるアルバム『Tiny Scandal』。1990年発表の『Legacy of You』以来、実に34年ぶりとなるギターインストアルバムとなる。

今作はジャケット写真そして、ミュージックビデオも角松自身が監修しており満を持しての作品となっている。ミュージックビデオは11月25日(月)正午にオフィシャルチャネルで公開を予定している。

また、12月4日にはC.U.M シリーズ第1弾『MAGIC HOUR〜Lovers at Dusk〜』のアナログ盤も発売される。

<リリース情報>

『Tiny Scandal』

12月11日(水)発売

価格:3300円(税込)品番:BVCL-1441

=収録曲=

1. NOA

2. Summer Scenery

3. MIDTOWN

4. Evening Shadows

5. SOEMONCHO STREET

6. Flowing Shiny Hair

7. Tequila Mockingbird

8. Tiny Scandal

CD購入はこちら:https://VA.lnk.to/IF5FV8

配信はこちら:https://VA.lnk.to/llG9qI

アナログレコード盤『MAGIC HOUR〜Lovers at Dusk〜』

12月4日(水)発売

価格:4,950円(税込)品番:BVJL-116

=収録曲=

Side-A

1. Lovers at Dusk

2. Magic Hour

3. Power of Nightfall

4. Turn on your lights ~May your dreams come true~

Side-B

1. Crows

2. Wake up to the love

3. Paradise in your eyes

4. 君にあげる

購入はこちら https://VA.lnk.to/mAU46K

<ライブ情報>

TOSHIKI KADOMATSU Performance Close out 2024 & Ring in The New Season

<東京公演>

2024年12月13日(金) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場17:00/開演18:00

2024年12月14日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:30/開演16:30

<兵庫公演>

2024年12月28日(土) 神戸国際会館 開場17:00/開演18:00

TOSHIKI KADOMATSU official HP : http://www.toshiki-kadomatsu.jp

角松敏生オフィシャルPCサイト http://www.toshiki-kadomatsu.jp/