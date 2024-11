ピーチ・ツリー・ラスカルズが語る、大ヒット曲のインスピレーション源はヨセミテ国立公園

コロナ禍中にTikTokをきっかけに世界中で大ヒットした曲「Mariposa」で知られるピーチ・ツリー・ラスカルズ。メンバーは、歌も曲作りも担当するジョセフ、タレック、アイザック、ドムの4人とクリエイティブ・プロデューサーのジョージ。カリフォルニアのサンノゼ出身の彼らは、フィリピン、パレスチナ、 メキシコのルーツを持つ移民の2世でもある。現在、Spotifyの月間リスナーが200万人を超えるほどの人気で、2023年にはアジア・ツアーを行い、初の来日公演も成功させている。ヒップホップ、ソウル、ジャズ、ファンクなど様々な音楽が融合したサウンドは、懐かしくもフレッシュで、心温まる歌が素晴らしい。昨年はリリースのなかった彼らだが、10曲入りの新作『Love, The Rascals』をリリースする。

ー地元のサンノゼではどのような音楽をディグってきましたか?

ドム 僕は70年代の音楽だね。ケンドリック・ラマーも大好きだ。

アイザック 子供の頃はケンドリック・ラマーに夢中で、エミネム、50セントも大好きで、典型的なウエストコーストのスタイルにハマってた。大人になってからは、ケンドリック・ラマーが僕にとってのGOAT(最高の存在)になったね。

ジョセフ 僕はフィリピン系だから、家族みんなの音楽に対する感受性がスゴく強かった。父と叔父たちはいつもイーグルス、ビートルズ、ビーチ・ボーイズといった音楽を演奏してたよ。

タレック 両親はアラビアのポップスしか流さなかったから、ナンシー・アズラムやタマラ・ホスニ、アミード・ディアブとかを聴いてたね。父はドラムを演奏してたから、僕はリズムとエネルギーの面で影響を受けてる。アラビア音楽以外では、フランク・オーシャン、チャンス・ザ・ラッパー、ジャスティン・ビーバーを聴いてた。そこからメンバーにいろいろ音楽を教えてもらって、いろいろ聴くようになったんだ。

ー高校の友達だったところから、どのようにピーチ・ツリー・ラスカルズを結成するに至ったのですか? どのような音楽をやろうと考えていました?

タレック 始まりはアイザックと出会った時で、彼はSoundCloudで曲を発表して、YouTubeのビートでラップをやってたんだ。放課後になると、彼とフリースタイルを始めて、YouTubeで見つけたビートに合わせてラップをするようになった。高校を卒業する頃に、アイザックが作ったファンキーな曲をドムが気に入って。ドムがプロデューサーとして活動を始めた時に、ピーチ・ツリー・ラスカルズのサウンドが形になった感じだ。ドムは70年代の音楽やファンク、ソウルが好きだから、僕たちもいろいろ取り入れようとしたね。ただ、僕たちの音楽で一番大切にしてることは、時代を超えたものを作ることで、今聴いても、70年代に聴いても、70年後に聴いても楽しめるものを目指してるんだ。

ーピーチ・ツリー・ラスカルズという名前はどのように考えたのですか? キャンプ中に浮かんだと聞きましたが。

アイザック 僕たちはよくヨセミテ国立公園でキャンプをしてたんだけど、その頃から音楽の制作は始めてたんだ。自信を持ってリリースできる曲が何曲かあったんだけれど、まだ僕たちの名前が決まってなくて、話し合いになった。いろいろとアイデアを出し合う中で、ジョージが「ピーチ・ツリー・ヴィレッジ」という名前を思いついてね。良い名前だけれど、「ヴィレッジ」という部分はちょっと違うなと思って、僕は「ヴィレッジ」を「ラスカルズ」に置き換えた。それで「ピーチ・ツリー・ラスカルズ」で行こうって決まったんだけれど、それは僕たちが初めてリリースした曲「Glide」を出す2週間前のことだった。

ーキャンプ好きなのは、『Camp Nowhere』のジャケットを見た時にそうだと思いました。「Mariposa」が生まれたのも、ヨセミテ国立公園と関係があるんですよね。

アイザック その曲を作ったのはドムの物置でなんだけど、ジョセフがフックとコードを考えたんだ。ヴァースには少し時間がかかったけれど、決まってからはどんどん形になっていった。この曲は絶対にスゴいことになるだろうと思ってたし、そうなってほしいと願っていたよ。

ジョセフ 「Mariposa」という曲名は、ヨセミテ国立公園の中にあるマリポサ・グローブからインスパイアされたものなんだ。

ー「Mariposa」があれほどのバイラルヒットになることは予想していました?

タレック イエスでもあるし、ノーでもあるね。僕たちの曲はどれもリリースするからには自信があるわけで、成功するポテンシャルもあると思ってる。ただ、僕たちはあまりTikTokを使っていなかったから、TikTokであれほど早くものごとが動くのを見るのは驚きだったし、楽しかったし、興味深い経験にもなった。コロナ禍にはファンと会ったり、ライブをしたりというのができなかったけれど、それを吹き飛ばすくらいの素晴らしいことだった。みんながリアルにあの曲を動画で使って、それに対して反応して、クリエイティブに楽しんでるのを見るのは良い体験になったからね。TikTokがきっかけになったのはスゴくうれしく思ってるよ。

ーコロナ禍中にバズったわけですから、ライブをやりたくてしょうがなくなかったですか?

アイザック 本当にライブをやりたくてしょうがなくて、何とか形にできないかと思ってたんだよね。すべての成功はコロナ禍中に起こったわけで、実際にそのエネルギーを感じる方法がなかったんだ。それでずっと待っていたら、やっとシカゴでライブをする機会が来たんだ。24時間の間に3本のライブをやって、そのうちの1本はロラパルーザで、1万5000人の観客を前にしたライブだった。初めての経験だったし、ヤバいものになった。

タレック ロラパルーザは僕たちにとって初めてのフェスだった。しかもその前日の夜12時には、僕たちがヘッドライナーのライブもやったんだ。300人規模のライブをやって、その10時間後には大きなステージで、1万5000人の観客の前でライブをやったわけだ。

これは「プロジェクト/美しい楽曲のコンピレーション」だ

ー2023年夏のアジア・ツアーはどうでした? YouTubeに映像もアップされていますが、かなり楽しかったみたいですね。

アイザック 食べ物も最高だったし、人々も最高だったし、観客もライブも最高だった。

ジョセフ アメリカのファンとは全然違ってたね。アジアのファンはプレゼントをくれたり、愛情を示してくれたり、空港で待っていてくれたりするんだ。クレイジーな体験だったし、絶対に忘れることはないね。フィリピンに行くのも初めてだったし、僕の家族、親戚と合流できたのも最高の瞬間だった。

ー日本では何を食べ、何を飲み、どこでハングアウトしましたか?

アイザック 僕は寿司をたくさん食べたよ。2日間で3回同じところに行った。今すぐにでも寿司屋に行きたいよ(笑)。

タレック 僕は同じたこ焼き、唐揚げの立ち食いに、1日に2回行ったよ。本当に美味しかった。

ジョージ セブン-イレブンだね。

ジョセフ 僕は外の温度が38度を超えてるのにラーメンを食べてた。美味しすぎるから暑さなんて関係がなかったね。

ー『Love, The Rascals』がリリースになりますが、これはアルバムになりますか?

アイザック 僕たちは「プロジェクト」と呼んでる。デビュー・アルバムは来年に出す予定だから、これは「プロジェクト/美しい楽曲のコンピレーション」みたいなものだ。

ーアートワークを見ると、CD-Rに『Love, The Rascals』とマーカーで書かれていて、友達に手渡しであげるDIYのデモ、ミックステープみたいな感じがして良かったです。

ジョージ 『Peach Tree Rascals Love You』という案もあったんだけれど、アイザックが『Love, The Rascals』と言ったのを聞いて、そっちの方がしっくりきたんだよね。僕たちからファンへのラブレターみたいなアイデアも気に入ったんだ。それで、パートナーのためにミックステープを作る感じがいいなと思って。マーカーで相手の名前を書いてたことも思い出したんだ。それがスゴくいい感じで、懐かしくて、心温まるものだし、つながりがある、愛情が感じられるものだと思ったんだ。最初の質問に戻ると、これはアルバムではなく、ファンへのラブレターなんだ。

ー『Love, The Rascals』の曲作りはどのような感じで進めました?

ドム 通常は、まずコード進行から始めて、それがベースとなる。そこでどんな雰囲気になるのかがわかるし、その後メンバーがメロディを歌ったり、ラップを入れたりして、どんな感じのヴァースになるのかを考える。そこからボーカルを正確に録るために時間をかけて、その間にプロダクションも進めていく。曲によってプロセスは異なるけれど、ほとんどの場合はコードから始まって、その後にボーカルを重ねていくんだ。

ーリリックは人生や愛についてのものが多く、聴き手に刺さるようなものになっていますよね。これは自分の人生で経験したこと、学んだことに基づいて書かれたものですか?

アイザック リリックに関して言うと、僕たちはエモーショナルな内容に対して壁を作ってるわけではなくて、曲が求めるものに応じて、自分たちの人生を反映させたいと思ってる。それはある意味、癒しに近いのかな。良いサウンドで良いリリックであれば、パーソナルすぎたり、センシティブすぎたりしてもあまり気にならないんだ。人生はそのまま進んでいくものだし、自分たちの生活にないことについて書いたりしたら、それはリアルじゃないからね。リアルであることは僕たちが最も大切にしていることの一つだから。

ー『Love, The Rascals』の中で最も早く出来た曲、最も生みの苦しみのあった曲は?

タレック 「Lately I」は最初にドムと僕の二人で、あまり考えずに作った曲だね。僕がヴァースとフックを考えたんだけれど、その後2年くらいはこの曲のことを忘れてしまって。思い出した時にアイザックとジョセフに送ったら、すぐに彼らもヴァースを考えてくれて、自然と形になったんだ。

アイザック 僕は「Come Around」だね。一日のセッションでほぼ完成して、残りは少し手を加えたり、修正したりするだけだったから。

タレック 「Come Around」は作り始めてから完成するまで、5時間ぐらいだったね。

ーアートワークはジョージの担当ですが、音楽だけでなく、MV、マーチャンダイズなど、すべてを自分たちで手がけていますよね。

タレック そうだね。それに今年はドムがマーチャンダイズにも力を入れた最初の年になる。彼は今まで音楽にだけ集中してきたけれど、今はファッションを通しても自分を表現してるから、見ていてスゴくうれしいんだ。

ドム ジョージと仕事をするのはスゴく楽しいんだ。それに僕が出したアイデアを彼は広げてくれて、セクシーなものにしてくれるから(笑)。

ー今後の活動予定は? リリース後はツアーでしょうか?

アイザック 具体的なプランはまだないんだ。理想としては、このプロジェクトのリリース後に、海外でヘッドライン・ツアーを行うか、僕たちの好きなアーティストのオープニングのオファーを受けるか、どちらかをやりたいと思ってる。その後はさっきも話したように、デビュー・アルバムを2025年にリリースすることを目指していて、同じ時期にツアーも計画してる。音楽、クリエイティビティをどんどん出していって、自分たちが目指すアーティストとしての成長を遂げていきたいね。

タレック あと、今は新しいスタジオを手に入れるところなんだ。そこが整って、僕たちが落ち着いたら、クリエイティブに向けた新しいエネルギーが生まれると思う。僕たちは最初、物置で制作を始めて、そこから一軒家に移って、今度はスタジオなんだ。

ーグループとしての最終的な目標は?

アイザック 僕たちは永遠に残るものを作ろうとしてる。音楽的な目標以外については、数えきれないほどの目標があるけれど、グループとしての目標はそんな感じかな。

タレック 100%アイザックに同意だね。楽しく音楽を作り続けること、僕たちが好きなものを作り続け、他の人たちがつながりを持てるものを作り続けることが大切なんだ。それは僕たちみんなの人生と家族を支えるものでもあるから。

ドム 100%二人に同意(笑)。あと、大きな映画を作りたいな。

アイザック 『シュレック5』に出たいな。つながらない?(笑)

ジョージ 僕たちはみな同じような目標を持ってて、永遠に残るようなものを作りたいと思ってる。僕たちの愛する人たち全員のためにものを作っていきたい。僕たちがやってること、作り出すものを楽しんでいられる限り、僕は幸せだから。

タレック それにこれは僕たちが最初に音楽を一緒に作り始めた時に決めたことなんだ。僕たち全員が合意したことで、他のすべてのこととか、自分たちのエゴとかを脇に置いて、全員で共通の目標を持つためにやろうと決めたんだ。