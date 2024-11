セガ フェイブは、キッズテックブランド「LinkLink」より新コミュニケーションデバイス「emojam(エモジャム)」を12月10日より発売する。また、「emojam」の周辺アイテムとして、「emojam専用ケース」2種、「emojam専用ダウンロードカード」5種も同日に発売する。

「emojam」は、全世代でブームの「謎解き」と、1990年代に流行した数字で連絡を取れる「ポケベル」から発想を得て、日本発祥である「顔文字」の3つを組み合わせた新しいコミュニケーションデバイス。

同商品は、表情豊かなオリジナル絵文字を1,100種類以上収録。最大10個の絵文字を並べ、一見すると謎の暗号のようなメッセージを作成し、「emojam」同士で通信をすることで秘密のコミュニケーションを楽しむことができる。

詳細

また、個人間だけではなく、最大5人までのグループチャットにも対応。友だちと、もっと遊びたいニーズを叶える、これまでにないコミュニケーションデバイスだ。さらに、2つの絵文字を混ぜ合わせて、新しい絵文字を出現させる「emojiラボ」機能を搭載。300種類以上の新しい絵文字を生む、クリエイティブなエンタテインメント性も備えている。

「emojam」はWi-Fi接続機能を搭載しているため、Wi-Fi通信が可能な場所であれば、離れた場所でも「emojam」同士で、絵文字のコミュニケーションを楽しむことができる。また、親の目が離れても、安心安全に使用できる機能として、友達の登録システムには、物理的に本体底面を接触させる機能を採用している。

「emojam」の外観や内部コンテンツを自分らしくアレンジすることができる、別売りのカスタマイズアイテムを本体と同時に発売。「emojam専用ケース ケータイなケース」と、「emojam専用ケース アイスなケース」は、本体を保護するシリコンケースとストラップのセットだ。

さらに、「emojam専用ダウンロードカード」全5種を発売。このダウンロードカードのコードを入力することで、人気キャラクターの絵文字や、きせかえなどの新規コンテンツを「emojam」にダウンロード可能だ。ラインナップには、「サンリオキャラクターズ」「すみっコぐらし」「オバケーヌ」に加え、「LinkLink」シリーズのオリジナルキャラクター「LinkLinkズ」「ピーヨとウササ」も登場する。

(C)SEGA FAVE 2024 SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.