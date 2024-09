バンダイ ベンダー事業部が展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」は、テレビCMでもおなじみの「ガシャポン先生」の世界観に合わせて「文化祭」をコンセプトに、ガシャポンのワクワクを詰め込んだイベント「ガシャポン文化祭2024 ~見る! 回す! 遊ぶ! 叫ぶ! ~」を2024年11月1日~11月3日に、池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールBにて開催する。入場料は無料。

本イベントでは、まるで実際の文化祭のような「ガシャポン」にまつわる学習展示や、来場者参加型の企画など、「ガシャポン」のさまざまなワクワク感が味わえるコンテンツを多数用意している。今年8月に発売が開始された「90mmカプセル」の新商品や、「いきもの大図鑑」「まちぼうけ」「まちぼうけダンジョン」などのガシャポンオリジナルシリーズ、さらに、11月、12月に発売される100種類以上のガシャポンが大集合。

ガシャポンへの情熱を込めて大声で叫ぶ「ガシャウトグランプリ」やワークショップ、縁日コーナー、ガシャポン公式ガシャ活専用グッズの販売など、ここでしか体験できないコンテンツも。現役の学生はもちろん、子どもから大人まで、ガシャポンの楽しさと文化祭のワクワク感を味わえる内容になっているとのこと。さらに本イベント開催のタイミングに合わせて、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップで新作ガシャポンの先行販売を実施する。

今回、「たまごっち」「LOVEBOAT」「カードキャプターさくら(クロウカード編)」など、“あの頃”を思い出すガシャポン商品を展示する「平成レトロコーナー」が登場。当時を懐かしむ層はもちろん、さまざまな世代が楽しめるブースとなっている。

来場者参加型企画では、大きい声で思いっきり「ガシャポン! 」と叫び、声の大きさに応じて景品がもらえる、その名も「ガシャウトグランプリ」を開催する。

また、2024年3月に開催した「ガシャポンEXPO2024」で好評だったという「アクスタポーチ」「ミニクリアケース」など、ガシャポン公式ガシャ活専用グッズ3種を販売。初登場の「カラビナ」は推し活にもぴったりな全9色をラインナップしている。商品は「ガシャポン文化祭2024」に入場しなくても購入できる。なお、販売商品は数に限りがあるため、一部商品に購入数制限をかけるとのこと。

ガシャポン公式ガシャ活専用 アクスタポーチ 1,800円

ガシャポン公式ガシャ活専用 ミニクリアケース 600円

ガシャポン公式ガシャ活専用 カラビナ(全9種) 900円

そして、会場マップなどを記載した文化祭のしおりとガシャポンデザインのミニクリアファイル(A5サイズ)が手に入るフラットガシャポンを設置。入場時に回すことができ、来場の記念として持ち帰ることができる。

さらに、会場内に設置されたガシャポンに関するクイズに回答しながらスタンプを6個集めると、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ池袋店に設置されたイベント限定「豆ガシャ本 まちぼうけ図鑑」(全4種)を無料で回すことができる「ガシャポン文化祭2024クイズスタンプラリー」を開催する。

スタンプラリーではLINEを使用するため、スマートフォンが必要である。景品はなくなり次第終了となっており、詳細は入場時のフラットガシャポンでもらえる文化祭のしおりから確認できる。

なお、本イベントは各日開催時間が異なるため、入場事前予約や会場内各ブースの情報とあわせてイベント公式サイトで確認すること。

(c)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション (c)東映アニメーション (c)円谷プロ (c)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK (c)E-COME GROUP CO., LTD. All rights reserved. LOVEBOAT is a trademark of E-COME GROUP CO., LTD. PAC-MANTM& (c)Bandai Namco Entertainment Inc. (c)BANDAI (c)2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.