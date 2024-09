バンダイ ベンダー事業部は、テーブルマークが製造・販売する冷凍うどんやラーメン、お好み焼などをミニチュアチャームにした「テーブルマーク ミニチュアチャーム」(1回300 円、全5種)を9月第4週より、全国に設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。

テーブルマーク ミニチュアチャーム

同商品は、テーブルマークの冷凍うどんやラーメン、お好み焼などを全高約20~40mmサイズ(ボールチェーンの穴を含まず)で再現したミニチュアチャーム。

ラインアップのうち「ごっつ旨い お好み焼」、「らぁ麺やまぐち監修まるぐ 鶏コクラーメン」、「国産こしひかり3食」、「さぬきうどん5食」はパッケージの表示や形状をリアルに再現。さらに、パッケージの中身もしくは調理後の状態を再現したチャームもついたWチャーム仕様だ。

また、冷凍うどんのおいしさを広めるべく様々な活動を行っているテーブルマークの公式キャラクター「コシノツヨシ」のチャームを含めた全5種のラインアップで展開する。

ごっつ旨い お好み焼

らぁ麺やまぐち監修まるぐ 鶏コクラーメン

国産こしひかり3食

さぬきうどん5食

コシノツヨシ

「テーブルマーク ミニチュアチャーム」は9月第4週から順次発売予定。1回300円。対象年齢は3才以上。全5種。ラインアップはごっつ旨い お好み焼、らぁ麺やまぐち監修まるぐ 鶏コクラーメン、国産こしひかり3食、さぬきうどん5食、コシノツヨシ。

商品サイズは全高約20~40mmサイズ(ボールチェーンの穴を含まず)。商品素材は本体PVC、袋PP。

