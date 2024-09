2024年1月にHYBE傘下のPLEDISエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ「TWS(トゥアス)」。本記事ではTWS のメンバープロフィールを詳しく紹介します。また、彼らの魅力やおすすめの人気曲なども紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

TWS(トゥアス) のメンバープロフィールを年齢順に紹介

フレッシュな魅力あふれる6人のメンバーで構成されたTWS。まずは各メンバーのプロフィールを年齢順に詳しく紹介していきます。(※年齢は2024年9月5日時点)

シンユ/シニュ(SHINYU)

本名 シン・ジョンファン 生年月日 2003年11月7日(20歳) 出身地 韓国 身長 181cm 血液型 O型 MBTI INFP

最年長でグループのリーダーを務めるシンユ(シニュ)。スカウトをきっかけに練習生となり、最初はSMエンターテインメントに所属していたそうですが、その後オーディションを経てPLEDISエンターテインメントに移籍し、トータルで5年以上の練習生生活を送ったといいます。

デビュー当初からキュートなビジュアルで人気を集め、StrayKidsのヒョンジンに似ていることでも話題になりました。パフォーマンスでは主にラップパートを担当し、低音ボイスで繰り出すラップが魅力です。性格は穏やかで控えめなタイプ。メンバーをまとめる頼もしいリーダーですが、やや天然な一面もあり、そんなギャップがファンの心を掴んで離しません。

ドフン(DOHOON)

本名 キム・ドフン 生年月日 2005年1月30日(19歳) 出身地 韓国 身長 182㎝ 血液型 B型 MBTI ISTP

モデルのようなスラっとした長い手足と小顔が目を引くドフン。中学生のときにスカウトされたのをきっかけにPLEDISエンターテインメントに入社し、メンバー最長となる練習生期間を経てデビューしたといいます。

ボーカル・ラップ・ダンスすべてをこなすオールラウンダーで、長い練習生期間で磨いた安定感のあるパフォーマンスが魅力。聴き心地のいい少しハスキーな歌声も魅力的です。性格は優しく面倒見がいいタイプで、年下メンバーたちのお世話をする姿がよく見受けられます。特にハンジンのことを溺愛しているようで、2人のケミ「ハンドズ」はファンの間で人気です。

ヨンジェ(YOUNGJAE)

本名 チェ・ヨンジェ 生年月日 2005年5月31日(19歳) 出身地 韓国 身長 181cm 血液型 AB型 MBTI ISTJ

高身長に爽やかなビジュアルが印象的なヨンジェ。中学生のときにInstagramのDMで複数の芸能事務所からスカウトされ、その中からPLEDISエンターテインメントに魅力を感じ入社したといいます。

抜群の歌唱力を持ち、グループではメインボーカル的ポジション。伸びやかで清涼感のある歌声が魅力です。生歌に定評があり、デビュー後に披露したアンコールステージでは新人とは思えない実力を発揮し称賛されました。一方で、ダンスブレイクパートを務めるほど優れたダンススキルも持ち合わせています。性格はおとなしく真面目なタイプ。おっとりとした話し方も可愛らしいとファンに人気です。

ハンジン(HANJIN)

本名 ハンジン 生年月日 2006年1月5日(18歳) 出身地 中国 身長 176cm 血液型 不明 MBTI INFJ

グループ唯一の外国人メンバーで中国出身のハンジン。元々K-POPが好きで、PLEDISエンターテインメントにはTikTokの動画を通じて入社し、K-POPアイドルとしては比較的短い練習期間1年ほどでデビューしたといいます。

くりっとした大きな瞳にすっと通った鼻筋の王子様のようなビジュアルが魅力。その美しい顔立ちでTWSのビジュアルメンバーとも呼ばれ、センターに来るとグループがより華やかな雰囲気に包まれる、唯一無二の存在感の持ち主です。見た目だけでなく性格も可愛らしく、普段から愛嬌たっぷり。涙もろい一面もあり、これまでも何度も涙を見せ、その度にファンをキュンとさせています。

ジフン(JIHOON)

本名 ハン・ジフン 生年月日 2006年3月28日(18歳) 出身地 韓国 身長 177cm 血液型 B型 MBTI INFJ

太陽のようなニコニコ笑顔が印象的なジフン。元々はBIGHIT MUSIC の練習生で、2021年にプレデビューチーム「Trainee A」のメンバーとして公開されるも、デビューが白紙に。その後、PLEDIS エンターテインメントに移籍し見事デビューの夢を叶えました。

ハイレベルなダンススキルの持ち主で、キレのあるパワフルなパフォーマンスが魅力。どんなダンスもこなしますが、その中でもタッティングと呼ばれるジャンルを得意とし、ステージでもその腕前を披露しています。性格は明るく元気なタイプ。いたずらっ子な面もあり、グループではムードメーカー的存在です。

ギョンミン(KYUNGMIN)

本名 イ・ギョンミン 生年月日 2007年10月2日(16歳) 出身地 韓国 身長 175cm 血液型 O型 MBTI ENTJ

グループ最年少のマンネ、ギョンミン。幼い頃から練習生を始め、オーディションを経てPLEDIS エンターテインメントに入社。SMエンターテインメントでも練習生をしていたことがあり、NCT WISHのメンバー・ユウシとは練習生仲間だったといいます。

優れた歌唱力の持ち主で、最年少メンバーながらヨンジェとともにボーカルの中核を担う存在。TWSの爽やかさをさらに引き出す清涼感のあるハイトーンボイスが魅力です。性格は明るく社交的。ステージでは堂々としたパフォーマンス姿を見せますが、普段は愛らしい言動が目立ち、マンネとしてメンバーたちから愛されています。

TWS(トゥアス) とは?

あらためてTWSの基本情報を紹介します。

TWSは、2024年1月22日にデビューしたボーイズグループ。シンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミン、計6人のメンバーで構成されています。

所属事務所は、HYBE傘下のPLEDIS エンターテインメント。セブチことSEVENTEENの弟分としてデビューを果たし、デビュー当初から大きな注目を集めました。

TWS(トゥアス) のグループ名の由来

TWS というグループ名は、 “TWENTY FOUR SEVEN WITH US“ を略して名付けられたそう。 TWENTY FOUR は「24時間」、 SEVEN は「1週間」を意味し、「いつもTWSとともに」というメッセージが込められています。

TWS(トゥアス) のファンクラブ名

TWSの公式ファンクラブ名は「42」で、「サイ」と読みます。サイは韓国語で「関係」を意味する言葉で、「TWSとすべての瞬間をともにする最も特別な関係になるファン」という意味を込めて名付けられました。

TWS(トゥアス)の魅力って?

TWSは清涼感あふれるフレッシュなコンセプトが魅力。独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、明るく爽やかな楽曲でファンのみならず大衆の心まで掴んでいます。

また、長い練習期間を過ごしたメンバーが多いことから、新人ながらハイレベルなステージを見せてくれるのも魅力の一つ。特に、“セブチイムズ”を受け継いだような一糸乱れぬダンスパフォーマンスは必見です。

TWS(トゥアス)の人気曲

ここでは、これまでTWSがリリースした曲の中でも特におすすめの人気曲を紹介します。

plot twist

デビューアルバム「Sparkling Blue」のタイトル曲。韓国語での原題は「初めての出会いは計画通りにいかない」といい、その曲名どおり初めて会ったときのときめく気持ちを表現した楽曲になっています。青春ドラマのようなMVにも注目です。

If I'm S, Can You Be My N?

初のカムバックとなった2ndミニアルバム「SUMMER BEAT!」のタイトル曲。曲名は訳すと「僕がSなら君は僕のNになって」という意味になり、自分たちの関係を磁石のS極とN極に例えて歌った楽曲となっています。歌詞を表現したユニークなポイントダンスにも注目です。

TWSの今後の活躍に期待!

今回は、TWSのメンバープロフィールや魅力などを詳しく紹介しました。

爽やかなコンセプトと息の合ったパフォーマンスで、実力派新人として早くも頭角を現しているTWS。今後のさらなる活躍にも期待が高まります。

TWSのことをもっと知りたい! と思った方は、ぜひYouTubeやX、Instagramなどの公式SNSもチェックしてみてください。