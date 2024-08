暴動クラブ、THE ROOSTERS「C,M.C.」カバー収録のファーストアルバム発売

平均年令20才のロックンロールバンド・暴動クラブが、ファーストアルバム『暴動クラブ』を8月7日にリリースした。

関連記事:ザ・ローリング・ストーンズ、18年ぶり新作アルバムが「半世紀ぶりの傑作」である理由

本作はMr.PAN(THE NEATBEATS)によるプロデュース。かねてからMr.PANのサウンドを知っていた暴動クラブのメンバーからの熱望により、今回のレコーディングが実現した。全編3コードが真ん中にあるロックンロールで、生きにくい憂鬱な毎日を吹き飛ばし、歌の意味よりサウンド・オブ・ザ・ロックンロールで世界を明るくしてくれる作品となっている。彼らが敬愛してやまないTHE ROOSTERSの「C.M.C.」のカバーも収録。

なお、暴動クラブは8月28日に渋谷クラブクアトロでワンマンギグ「暴動集会」を開催する予定。

<リリース情報>

暴動クラブ

ファーストアルバム『暴動クラブ』

2024年8月7日発売

CD/アルバム 全11曲収録 モノラル録音

=収録曲=

1. とめられない 作詞・作曲 釘屋 玄 編曲 暴動クラブ

2. Born to Kill 作詞 釘屋 玄 作曲 マツシマライズ 編曲 暴動クラブ

3. ロケッツ 作詞 釘屋 玄 作曲 城戸”ROSIE”ヒナコ 編曲 暴動クラブ

4. すかんぴん・ブギ 作詞・作曲 釘屋 玄 編曲 暴動クラブ

5. カリフォルニアガール 作詞・作曲 釘屋 玄 編曲 暴動クラブ

6. ROAD RUNNER 作詞・作曲 Ellas McDaniel 編曲 暴動クラブ

7. まちぼうけ 作詞・作曲 釘屋 玄 編曲 暴動クラブ

8. いとしのクロエ 作詞 釘屋 玄 作曲 マツシマライズ 編曲 暴動クラブ

9. Voodoo Rag 作曲 マツシマライズ 編曲 暴動クラブ

10. チェルシーガール 作詞 釘屋 玄 作曲 マツシマライズ 編曲 暴動クラブ

11. C.M.C. 作詞 大江慎也 作曲The Roosters 編曲 暴動クラブ

Produced by Takashi ”Mr.PAN” Manabe (THE NEATBEATS)

Recorded and Mixed by Takashi ”Mr.PAN” Manabe (THE NEATBEATS)

Mastered by Rollin T-Jimmy & Takashi ”Mr.PAN” Manabe (THE NEATBEATS)

Recorded / Mixed / Mastered at Grand-Frog Studios

<ライブ情報>

暴動クラブ ファーストアルバム「暴動クラブ」発売記念ワンマンライブ「暴動集会」

2024年8月28日(水)SHIBUYA CLUB QUATTRO

時間:open 18:00 start 19:00

チケット:前売り¥4400 当日¥4950

学割¥3300(前売りのみ)

別途ドリンク代・未就学児入場不可・1人4枚まで

主催:ユイミュージック

企画・制作:ユイミュージック/BEAT EAST

協力:フォーライフミュージックエンタテイメント

チケット:e+ https://eplus.jp/voodooclub/