GUから、2024年夏コレクションが登場。涼しげなカラーが可愛すぎる!と注目を集めています。春コレクションに続いて、爽やかな色味と開放感あるオシャレアイテムが満載です!

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

GU「2024 SUMMER COLLECTION」

GUのプチプラ夏コーデ

今年の夏コレクションのテーマは「TRIP TO FAR OUT PLACES」。トレンドのデニムや涼しげなクラフトニット、キャップ、サンダルなど、夏の日差しにぴったりなカラーと開放感のあるオシャレなアイテムが多数ラインナップされています。

これからの季節にぴったりなコーデがプチプラで揃えられるとあって、SNSでは「すげー!いかにも日焼け対策です!じゃないデザインありがたいね」「可愛いし安いし最高」と大好評。今年の夏はGUで決まりですね!!

さて、どんなコーデを組むことができるのか、GUが提案する最新夏コーデをチェックしてみましょう!

GU・最新夏コーデ(一例)

トレンドのデニムを上下でつないでクラフトスタイルをナチュラルに

透かし編みカーディガン(長袖)…2,290円



デニムビスチェ(5月上旬販売予定)…1,990円



デニムフロントスリットロングスカート…2,990円



ストレッチメッシュベルト…990円



メッシュタンクだからこその抜け感でいつものカジュアルが洗練

オープンカラーシャツ(5分袖)(バンダナ)…1,990円



メッシュテクスチャー タンクトップ…1,290円



デニムワイドカーゴハーフパンツ…2,290円



レザークロッグサンダル+E…3,990円



ケーブルクルーネックセーター(半袖)…1,490円



テクスチャーオープンカラーシャツ(半袖)…1,990円



テックパラシュートプルオンパンツA+EC…2,990円



ダブルベルトサンダル+X…2,990円



UVカットタイダイサファリハット+E…1,990円



テックダブルポケットブルゾン(ウィメンズ)…2,990円



ドライフレンチスリーブチュニック…1,290円



ドライポンチロングタンクトップ…1,290円



スーパーバギーデニムスラックス+EC…2,990円



リアルレザースニーカー…4,990円



カラーテープロングベルト…990円



トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部