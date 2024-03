GUは2024年夏コレクションのプレス向け展示会を開催しました。今期のテーマは“TRIP TO FAR OUT PLACES”と、思わずお出かけしたくなるような、好奇心を掻き立てるデザインが盛りだくさん登場します。今回はウィメンズにフォーカスし、展示会でみつけた注目のアイテムを紹介します。

透け感、ショート丈と肌見せアイテムがずらり

GU 2024夏コレクションを覗いてきた

ウィメンズの夏コレクションは、テーマ通り遠くにお出かけをしたくなるような開放的なムードがファッションに取り入れられています。オフショルダーやショート丈など肌見せするトップス、透け感のある素材やシワになりにくい素材を使ったアイテムなど、旅行先でもファッションを存分に楽しめるようなアイテムが続々と登場します。

中でもキーアイテムの1つとなるのがワンピース。簡単にスタイリングが決まり、1枚で着映えする着回し力の高いアイテムがずらりと並んでいました。

ほどよい厚みで柔らかなリブ素材を使った「リブナローワンピース」は、タイトなつくりとアメリカンスリーブを取り入れることで、ラフに着こなせるのに洒落見えする1枚。トップスと組み合わせればさまざまな着こなしを叶えます。また、「テックジャンパードレス」は、昨今トレンドのカーゴパンツと同じナイロン素材を使用。ウエスト部分のドローストリングやカーゴポケットがユーテリティ感を演出します。

数あるワンピースの中で筆者が気になったのは、メッシュセーターとセットになったキャミソールドレス「2ピースニットキャミソールワンピース」。セットになっていることからトレンドのレイヤードスタイルを簡単に楽しむことができます。単品でも使用できることからメッシュセーターとパンツを合わせたり、キャミソールドレスとシャツを合わせたりと着回し力は抜群です。

今シーズンのトレンドであるデニムもおえておきたいところ。GUのライトデニムは、夏でも履きやすい軽さと柔らかさで毎年人気のアイテムです。今期はカーゴポケットやコクーンシルエットなど今っぽいデザインのものが多く見受けられました。

「コクーンジョガープルオンパンツ」は、もたつかない程よいコクーンシルエットでリラックスした履き心地。裾を絞ることができるので、ジョガーシルエットも楽しめます。5月上旬からは「ライトデニムカーゴハーフパンツ」が登場。やや末広がりのシルエットにストラップカーゴデザインと今年らしいファッションを取り入れられる1枚です。

毎年発売されている「ライトデニムワイドパンツ」は、脚長効果が期待できるハイライズのワイドパンツ。今期からヒップポケットが追加になり、立体感が生まれことからお尻を小さく見え、スタイルアップを叶えるアイテムです。

今シーズンからヒップポケットが追加に

すっきりとしたシルエットなのに、ウエスト部分にゴムギャザーが入っていることから履き心地も抜群。ちなみに最近ではマネキンが履いているようなウォッシュのかかったブラックデニムが流行っているのだそうです。

トップスはスタイリングがきまり、ヘルシーな肌見せが叶うテクスチャー感のある素材を使ったものが多く展開されていました。程よい透け感でトレンド感のある「シアーT」は、ややタイトなつくりで体フィットし、サラッとしたテクスチャーで心地よく着られます。ざっくりと編まれた透かし柄がポイントとなる「スカシアミスキッパーポロセーター」は、昨今トレンドのスキッパーカラーを採用。さらっとした風合いで涼しく着られる1枚です。

中には異なる素材をミックスさせたトップスも。「ビスチェコンビネーションセーター」は、シアートップスとビスチェをレイヤードしたように見え、1枚でトレンド感のあるスタイリングが完成します。肌見せに抵抗がある人でも挑戦しやすく、シーンを選ばずに着こなせる1着です。

大人の女性に向けたキレイめライン「CHIC & CITY」からは、忙しい朝に簡単にコーディネートが完成するセットアップや、接触冷感機能付きで洗濯機でも洗えるブラウスなどタイパの叶うアイテムが発売されます。

同じ素材を使用している「バックリボンセーター」と「シアーニットフレアスカート」をセットで着るとワンピース風に、別々で着用しても着回しが効くのでセットアップで持ちたいアイテム。「シアーニットフレアスカート」は裾部分に透け感があり、暑い日でも涼しげな印象で着こなせます。

メッシュやプリーツなど抜け感のあるバッグが登場

SNSで度々話題になるGUのバッグ。今期も高見えするものや機能的なものなどバラエティに富んだバッグが登場します。中でも注目したのはメッシュやプリーツなど軽やかな素材を使ったもの。使いやすいブラックやホワイトに加え、ブラウンやカーキなどのアースカラーもあり、シンプルになりがちな夏のファッションのアクセントにもなります。

中でも筆者が気になったのは、クシュっと感がかわいい「シャーリングショルダーバッグ」。デザインだけでも魅力的なアイテムですが、リボンで持ち手の長さが調整でき、肩掛けと手持ちの両方で使用できます。サイズも小さすぎず程よい大きさなので旅行中の持ち歩きにぴったりです。

夏コレクションはすでに販売しているものもありますが、3月から5月にかけて順次発売されます。ゴールデンウィークや夏の旅行に向けて、気になるアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。