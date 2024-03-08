ローソンが展開する「日本全国47都道府県ハピろー!計画」。焼きそばパンやプレミアムロールケーキなど、さまざまな盛りすぎ商品が販売され話題となっていますが、今度は、エリア限定ご当地商品の登場です!

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

春だ!パワーだ!ローソンだ!

今回の「ハピろー!計画」は、各エリアに馴染みのある食材や地元で愛される味を商品化。3月5日から、「Uchi Café 大きなツインシュー」(192円)と「ふわもちコッペ」(160円)が各9種類登場。さらに、3月12日から「からあげクン」(259円)も登場します!

このニュースに、「シューコッペ、買う」「中四国の白バラコーヒーシュークリームと、北関東の岩下の新生姜からあげクン食べたいなぁ」「全国で売ってほしいですぅぅぅぅ(泣)」と、SNSで話題となっています。

また、期間中、ローソン公式Xアカウント「 ローソン(@akiko_lawson) 」をフォローし、対象ポストに「 #ご当地シューコッペ 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名にQUOカード 10,000円分が当たるキャンペーンも開催されている。開催期間は3月12日まで。

商品ラインナップ紹介(エリア別)

北海道エリア

北海道エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 北海道産ブルーベリー&チーズクリーム(192円)

ふわもちコッペ 北海道産アロニア&ブルーベリー(160円)

からあげクン まるでやきそば弁当味(259円)

東北エリア

東北エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 宮城県産いちごのホイップ&カスタード(192円)

ふわもちコッペ カスタード&ホイップ フロム蔵王牛乳入りホイップ使用(160円)

からあげクン 嶽きみ バター醤油味(259円)

北関東エリア

北関東エリア

北関東エリア

Uchi Café 大きなツインシュー チョコクリーム&千本松牛乳入りホイップ(178円)

ふわもちコッペ クッキークリーム&信州八ケ岳産牛乳入りホイップ(149円)

からあげクン 岩下の新生姜®味(259円)

南関東エリア

南関東エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 伊豆大島産塩入りのキャラメルクリーム&東京牛乳入りホイップ(194円)

ふわもちコッペ 東京牛乳入り練乳クリーム&シュガーマーガリン(149円)

からあげクン 桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油味(259円)

中部エリア

中部エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 丹那牛乳入りホイップ&キャラメルプリンクリーム(192円)

ふわもちコッペ カスタード&ホイップ とやまの牛乳(149円)

からあげクン スガキヤ監修 和風とんこつ味(259円)

近畿エリア

近畿エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 京都府産宇治抹茶入りクリーム&ホイップ(178円)

ふわもちコッペ カスタード&淡路島産牛乳のホイップ(149円)

からあげクン 淡路島産たまねぎ醤油味(259円)

中四国エリア

中四国エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 鳥取県産生乳の白バラコーヒー入りクリーム&白バラ牛乳入りホイップ(178円)

ふわもちコッペ ホイップ&ミルククリーム 鳥取県産白バラ牛乳(160円)

からあげクン ゆかり®(259円)

九州エリア

九州エリア

Uchi Café 大きなツインシュー 福岡県産あまおう苺のジャム入りホイップ&チーズ風味クリーム(178円)

ふわもちコッペ 粒あん&抹茶クリーム 福岡県産八女抹茶(149円)

からあげクン うまかっちゃん からし高菜風味(259円)

沖縄エリア

沖縄エリア

Uchi Café ダブルクリームシュー 沖縄県産黒糖蜜入りホイップ&カスタード(178円)

ふわもちコッペ 沖縄県産黑糖蜜入りホイップ&きなこクリーム(160円)

からあげクン うまかっちゃん からし高菜風味(259円)

トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部