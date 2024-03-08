ローソンが展開する「日本全国47都道府県ハピろー!計画」。焼きそばパンやプレミアムロールケーキなど、さまざまな盛りすぎ商品が販売され話題となっていますが、今度は、エリア限定ご当地商品の登場です!
今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!
春だ!パワーだ!ローソンだ!
今回の「ハピろー!計画」は、各エリアに馴染みのある食材や地元で愛される味を商品化。3月5日から、「Uchi Café 大きなツインシュー」(192円)と「ふわもちコッペ」(160円)が各9種類登場。さらに、3月12日から「からあげクン」(259円)も登場します!
このニュースに、「シューコッペ、買う」「中四国の白バラコーヒーシュークリームと、北関東の岩下の新生姜からあげクン食べたいなぁ」「全国で売ってほしいですぅぅぅぅ(泣)」と、SNSで話題となっています。
また、期間中、ローソン公式Xアカウント「 ローソン(@akiko_lawson) 」をフォローし、対象ポストに「 #ご当地シューコッペ 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名にQUOカード 10,000円分が当たるキャンペーンも開催されている。開催期間は3月12日まで。
商品ラインナップ紹介(エリア別)
北海道エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 北海道産ブルーベリー&チーズクリーム(192円)
- ふわもちコッペ 北海道産アロニア&ブルーベリー(160円)
- からあげクン まるでやきそば弁当味(259円)
東北エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 宮城県産いちごのホイップ&カスタード(192円)
- ふわもちコッペ カスタード&ホイップ フロム蔵王牛乳入りホイップ使用(160円)
- からあげクン 嶽きみ バター醤油味(259円)
北関東エリア
北関東エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー チョコクリーム&千本松牛乳入りホイップ(178円)
- ふわもちコッペ クッキークリーム&信州八ケ岳産牛乳入りホイップ(149円)
- からあげクン 岩下の新生姜®味(259円)
南関東エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 伊豆大島産塩入りのキャラメルクリーム&東京牛乳入りホイップ(194円)
- ふわもちコッペ 東京牛乳入り練乳クリーム&シュガーマーガリン(149円)
- からあげクン 桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油味(259円)
中部エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 丹那牛乳入りホイップ&キャラメルプリンクリーム(192円)
- ふわもちコッペ カスタード&ホイップ とやまの牛乳(149円)
- からあげクン スガキヤ監修 和風とんこつ味(259円)
近畿エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 京都府産宇治抹茶入りクリーム&ホイップ(178円)
- ふわもちコッペ カスタード&淡路島産牛乳のホイップ(149円)
- からあげクン 淡路島産たまねぎ醤油味(259円)
中四国エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 鳥取県産生乳の白バラコーヒー入りクリーム&白バラ牛乳入りホイップ(178円)
- ふわもちコッペ ホイップ&ミルククリーム 鳥取県産白バラ牛乳(160円)
- からあげクン ゆかり®(259円)
九州エリア
- Uchi Café 大きなツインシュー 福岡県産あまおう苺のジャム入りホイップ&チーズ風味クリーム(178円)
- ふわもちコッペ 粒あん&抹茶クリーム 福岡県産八女抹茶(149円)
- からあげクン うまかっちゃん からし高菜風味(259円)
沖縄エリア
- Uchi Café ダブルクリームシュー 沖縄県産黒糖蜜入りホイップ&カスタード(178円)
- ふわもちコッペ 沖縄県産黑糖蜜入りホイップ&きなこクリーム(160円)
- からあげクン うまかっちゃん からし高菜風味(259円)
トレンドリサーチャー: 近由梨子
文:CHIGAKO
編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部