バイク王&カンパニーが100%電気で走る電動モビリティの販売を強化している。2024年1月下旬からプロトの電動バイク「GOCCIA【GEV600】」ならびにハセガワモビリティの電動キックボード「YADEA KS6 PRO」の販売を開始した。

街乗りに便利そうな電動モビリティ

両モデルは電動モビリティECショップ「e-bike」および6つの店舗(バイク王世田谷本店、バイク王GLOBO蘇我店、バイク王HUNT木更津店、バイク王横浜瀬谷店、バイク王草加店、e-bike UENO)にて順次販売を開始している。

「GOCCIA【GEV600】」は原付免許で乗ることのできる電動バイク。リアハブモーターのため構造がとてもシンプルで、メンテナンスにかかる費用が抑えられる。誰にでも扱いやすい軽い車体が特徴で、1回の充電で最長約70kmを走行可能。自転車駐輪場にも駐車可能な原付一種なので、都市部への乗り入れもスイスイ行える。

・サイズ:全長:1720mm/全幅:690mm

・車両重量:56kg

・走行可能距離(エコモード):70km※1

・最高速度:50km/h ※法定速度遵守

・充電時間:6〜8時間

・カラー:ライトブルー×グレー /ディープブルー×アイボリー/メタルグレー×ピンク/レッド×ホワイト/ホワイト×ホワイト/ブラック×グレー

・車両本体価格:19.69万円



見やすい液晶ディスプレイ

定格600Wのパワフルなモーター

「YADEA KS6 PRO」は電動モビリティの世界最大手メーカーであるYADEAが販売する特定小型原動機付自転車および特例特定小型原動機付自転車。免許不要で乗ることのできる電動キックボードだ。

YADEA KS6 PRO

前輪にドラムブレーキ、後輪にディスクブレーキ+電子ブレーキを搭載しているのでブレーキの性能が高く、安定して停止することができる。最大航続距離60kmを実現するパワフルなモーターを搭載し、登坂角度15度まで対応している。特定小型モードと特例特定小型モードの切り替えが可能だ。行える。

・サイズ:全長:1192mm/全幅:520mm

・車両重量:22kg

・走行可能距離:60km ※2

・最高速度:20km/h 特定小型モード ※2

・最高速度:6km/h 特例特定小型モード ※2

・充電時間:5〜6時間

・カラー:ブラック

・価格:19.8万円

