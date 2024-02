どんぐりを預け入れし、実際に通帳まで作ってくれるどんぐり銀行が、なんと全国に支店を構えて存在するそう。「面白い取り組み」「これなら億万長者になれる自信がある‼️」と話題のこの銀行は一体…

マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

お金の代わりにどんぐり!?

どんぐり銀行は高知県大川村が1997年から始めた植樹活動の一つ。落ちているどんぐりを拾い集め、お金の代わりにどんぐりを貯めることで、実際に豊かな自然をつくるお手伝いができる銀行です。高知県大川村を「どんぐり銀行 本店」として活動を行っているそう。

どんぐりの数え方もどんぐり1個につき「1D」と呼ぶなど、お子さんなら本物の銀行を体験できる絶好の機会ですね!

預け入れることができる支店も全国にはあり、中にはジブリのグッズを売っている有名などんぐり共和国などもあります。

私たちの預け入れたどんぐりは、苗木となり森となり、日本の環境活動に役立つ他、肥料や民芸品になることもあるそうです。

ちなみに100D(100個のどんぐり)を預けると、苗木を受け取って育てることもできるそう。

知れば知るほどとても素敵なこちらの企画。大人の方もお子さんもどんぐりを集めて、楽しく環境活動に貢献してみてはいかがでしょうか!

トレンドリサーチャー:蒲生杏奈

文:井上智尋

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部

(C) Studio Ghibli

(C) BENELIC CO., Ltd. All rights reserved.