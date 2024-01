Hello! セサミストリートの世界展実行委員会は3月26日~4月8日、誕生55周年を記念した展覧会「Hello! セサミストリートの世界展」を、松屋銀座 8階イベントスクエアで開催する。時間は11時~20時。3月31日、4月7日は19時30分まで。最終日は17時閉場。入場料は、一般1,800円。

Hello! セサミストリートの世界展

期間中、おなじみの映像から最新映像はもちろん、意外と知らない舞台裏まで、普段見ることができない貴重な資料や実物パペットなどを展示する。

2006年にデビューして以来、今回、日本初展示となる13カ月の赤ちゃん時代のかわいいベビーエルモのパペットや、クッキーモンスターのキッチンカーも展示する。

ベビーエルモ

クッキーモンスターのキッチンカー

ショップでは、会場限定のグッズや多彩なセサミストリートのキャラクターグッズも販売する。

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.