2024年4月からの放送開始が予定されているTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』より、夜桜ファミリーのバースデー記念キャンペーンの実施＆スペシャルイラストの順次公開が決定した。

そして1月1日は、最凶の長男・夜桜凶一郎の誕生日。これを記念して、凶一郎役・小西克幸のサイン入りアニメスペシャルポスターが3名に当たる、X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンが実施される。

『夜桜さんちの大作戦』公式Xをフォローし、2024年1月1日(月)正午頃に投稿されるキャンペーンポストをリポストすると応募完了となる。締め切りは1月7日(日)23:59。本キャンペーンは、今後も夜桜兄妹と太陽の誕生日に実施されるので、引き続きチェックしておきたい。

【各キャラクターの誕生日毎の賞品＆期間】

・夜桜凶一郎役：小西克幸 サイン／1月1日(月)12:00～1月7日(日)23:59

・ゴリアテ役：松岡禎丞 サイン／1月17日(水)12:00～1月23日(火)23:59

・夜桜二刃役：鬼頭明里 サイン／2月2日(金)12:00～2月8日(木)23:59

・夜桜辛三役：興津和幸 サイン／3月3日(日)12:00～3月9日(土)23:59

・夜桜四怨役：悠木碧 サイン／4月4日(木)12:00～4月10日(水)23:59

・夜桜嫌五役：松岡禎丞 サイン／5月5日(日)12:00～5月11日(土)23:59

・夜桜六美役：本渡楓 サイン／6月6日(木)12:00～6月12日(水)23:59

・夜桜七悪役：内山夕実 サイン／7月7日(日)12:00～7月13日(土)23:59

・朝野太陽役：川島零士 サイン／9月15日(日)12:00～9月21日(土)23:59

さらに、本作のキャラクターデザイン・総作画監督を務める髙橋瑞紀による凶一郎のバースデーを祝うスペシャルイラストも公開された。

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』は、2024年4月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS