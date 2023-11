ロハス製薬は12月15日、フェイスマスクブランド「ALFACE+(オルフェス)」からDisney100をテーマとしたデザインの「スペシャルハッピーフェイスボックス」(1,650円)を数量限定で発売する。

発売するのは、Disney100がテーマのデザインによるBOXと、ディズニーとモンスターズ・インクのキャラクターデザインによるパッケージのフェイスマスク6種類のセット商品。限定のディズニーキャラクターのステッカーも入っている。

スペシャルハッピーフェイスボックスステッカー

フェイスマスクのパッケージには、ディズニーキャラクターとモンスターズ・インクのキャラクターがそれぞれ描かれている。

「ダイヤモンドモイスチャー」は、ミニーマウスのデザイン。乾燥や紫外線などの外部刺激でゆらぎやすいお肌のコンディションを整えるアイテムとなっている。

ダイヤモンドモイスチャー

「クリスタルモイスチャー」は、サリーのデザイン。ガラクトミセス培養液とナイアシンアミドを配合しており、肌の水分バランスやキメを整え、くすみや肌荒れが気になる肌をケアする。

クリスタルモイスチャー

「ピュアブラック」は、スティッチのデザイン。竹炭を練り込んだブラックシートが毛穴の汚れや皮脂を浄化し、過剰な皮脂や老廃物の蓄積による肌にごりに全方向からアプローチする。

ピュアブラック

「ディープブラック」は、ミッキーマウスのデザイン。ペプチドやコラーゲンを配合したミルク美容液で、年齢サインにアプローチする。

ディープブラック

「イエローエッセンシャルマスク」は、くまのプーさんのデザイン。4種類のビタミンC誘導体、4種類のビタミンBが角層のすみずみまで浸透し、毛穴や透明感不足が気になる肌にビタミンを補給し、健やかに整える。

イエローエッセンシャルマスク

「センシティブマスク」は、マイク・ワゾウスキのデザイン。CICA成分やドクダミエキスを配合したヴィーガン処方の美容液で、乾燥や外的刺激によって荒れやすい肌をケアする。

センシティブマスク

同商品は、全国のバラエティショップ、Amazon、一部ドラッグストア、GMS、オルフェス公式オンラインストアにて購入できる。

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.