11月24日に開業が迫る、新たな"街"「麻布台ヒルズ」(東京都港区)。開業前のメディア向け内覧会で何があるのかのぞいてきた。

森ビル「ヒルズ」の進化系、建築物と緑が調和する街

麻布台ヒルズは、森ビルなどが約300人の権利者と1989年の街づくり協議会設立からおよそ35年かけて進められてきた、区域面積8.1haの大規模な市街地再開発事業。六本木ヒルズ(11.6ha)に匹敵するスケール感だ。森ビルが理想とする"都市の中の都市(コンパクトシティ)"であり、同社がこれまでのヒルズで培ったすべてを注ぎ込んだ"ヒルズの未来形"という。

地上64階、高さ330mという日本一の超高層ビル「森JPタワー」、「タワープラザ」「ガーデンプラザ」「レジデンス」が、シンボルとなる約6,000mm2の「中央広場」を囲むようにそびえ立つ。

施設内には、「慶應義塾大学予防医療センター」や都心最大規模のインターナショナルスクール「ブリティッシュ・スクール・イン 東京」、世界初となるアマンの姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」(2024年2月開業予定)、ベンチャーキャピタル約70社が集結する「Tokyo Venture Capital Hub」、ラグジュアリーブランドや「麻布台ヒルズ マーケット」(2024年1月開業予定)など約150の店舗、お台場で人気を博した「森ビル デジタルアート ミュージアム: エプソン チームラボボーダレス」(2024年2月上旬開業予定)などが開業する。一部施設は2023年12月以降、順次開業予定。

コンセプトは、"Modern Urban Village～緑に包まれ、人と人をつなぐ「広場」のような街～"。高低差のある地形を生かして、低層部の屋上を含む敷地全体を緑化することで、都心の既成市街地でありながら、約24,000m2もの緑地を確保。ヘザウィック・スタジオのデザインによる低層部のダイナミックな建築物と緑が美しく調和し、街全体が緑に包まれた豊かな環境となる。

街全体が緑に包まれているような印象

敷地内には約320種の多様な植物を配し、中央広場には果樹園や菜園も見られる。街全体に開花時期の異なる桜を植え、春には2月のカワヅザクラから、4月のソメイヨシノやヤマザクラやシダレザクラ、5月上旬のフクロクジュやカンザンなどの八重桜まで、多彩な桜を長く楽しむことができるという。

「麻布台ヒルズ」約150店舗を一挙紹介!

どんなお店があるのか施設ごとに紹介しよう(12月以降開業店舗含む)。

ガーデンプラザA/B

近くで見るとすごい迫力

エルメス(バッグ/革小物/シューズ/メンズ/レディス)

オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー(フレグランス/ビューティー)

カルティエ(ジュエリー/ウォッチ/バッグ/革小物)

サンルイ(クリスタル製品)

セリーヌ(バッグ/革小物/レディス)

タイムヴァレー(時計/ジュエリー)

ディオール(バッグ/革小物/レディス)

ブルガリ(ジュエリー/ウォッチ/革小物)

ベルルッティ(シューズ/バッグ/革小物/メンズ)

ボッテガ･ヴェネタ(バッグ/革小物/ウェア/シューズ/ライフスタイル)

エステプロラボ麻布台(美容サプリメント/健康食品)

タン(スキンケア/生活雑貨)

ダヴィネス(ナチュラルヘアケア/コスメ)

フエギア 1833 麻布台(フレグランス)

リナーリ バオバブコレクション(フレグランス/生活雑貨)

カキモトアームズ(トータルビューティー型ヘアサロン)

ギャラリー＆レストラン 舞台裏(ギャラリーレストラン)

集英社マンガアートヘリテージ(マンガアートギャラリー)

teamLab SketchFactory by teamLabBorderless(ショップ)

麻布台ヒルズギャラリーカフェ / スペース(ギャラリーカフェ/スペース)

麻布台 中むら(鉄板焼)

寺子屋すし匠(江戸前鮨)

天風良 にい留(天ぷら)

富小路やま岸(日本料理･京料理)

フロリレージュ(フレンチレストラン)

ル・サティネ/ル・サロン・プリべ(デザートレストラン/パティスリー･ブーランジェリー･ショコラ トリー)

aca°(仮称)(スペイン料理)

Sta.麻布台(エスティーエー)(レストランバー/オールデイダイニング)

クルン・サイアム(タイ料理)

ザ イエローカンパニー トウキョウ(スープカレー専門店)

とんかつ河むら(とんかつ)

博多天麩羅たかおUMU (ウム)(天ぷら)

ピザフォーピース東京(ピザレストラン)

麺尊 rage(レイジ)(ラーメン)

らいむらいと(ハンバーグステーキ/ローストビーフ)

アラビカ東京 B1(スペシャルティコーヒーロースター)

エイタブリッシュ(ヴィーガンカフェ)

エシレ・ラトリエデュ ブール(バター/洋菓子/パン/雑貨)

クリオロ(スイーツ(ケーキ/チョコレート/手土産))

ショウダイ ビオナチュール(オーガニックスイーツ/洋菓子)

鈴懸(和菓子)

中村藤吉麻布台(日本茶 TOGOスタンド)

日本橋 千疋屋総本店(フルーツパーラー/スイーツ/パフェ/ギフト)

ハーブス(フレッシュケーキ/カフェ)

パティスリーアンドカフェデリーモ(パティスリー/カフェ)

パティスリーGIN NO MORI(スイーツ)

ヒサヤキョウト(高級栗スイーツ/フード)

ミニマル ザスペシャルティ(チョコレート専門店)

ラベイユ(蜂蜜専門店)

お台場で人気を博した「森ビル デジタルアート ミュージアム: エプソン チームラボボーダレス」(2024年2月上旬開業予定)

『 ONE PIECE』など人気漫画の"マンガアート"を展示する常設ギャラリー「集英社マンガアートヘリテージ」 ONE PIECE(C)2023,Eiichiro Oda/Shueisha Inc.

アルゼンチン・ブエノスアイレス発のフレグランスブランドによる「フエギア 1833 麻布台」は新業態、バーも備える

京都発のスペシャリティーコーヒー「% ARABICA (アラビカ)」が東京初出店した「アラビカ東京」は麻布台ヒルズ内に2店舗。カフェラテ(550円〜660円)など

タワープラザ

アグ(シューズ/ファッショングッズ)

キャバン(ファッション/雑貨/ライフスタイル/アクセサリー)

ザ･ストア バイシー(レディスファッション)

ジェンテ ディマーレ(インポートセレクトショップ)

セオリー(メンズ/レディス)

デンハム(メンズ/レディス)

メゾン エ ヴォヤージュ(ファッション/雑貨/スーツ/アクセサリー/オーダー)

ユナイテッドアローズ ウィメンズストア(ファッション/ ウェルネス/ライフスタイル)

ル グランドクローゼット ドゥ パリゴ(セレクトショップ)

ルフィル(レディースファッション)

ルルレモン(メンズ/レディス)

メゾン ヒロタカ(ジュエリー)

大垣書店(書店/カフェ/ギャラリー)

金子眼鏡店(眼鏡/サングラス)

ザ・コンランショップ 東京(ホームファニシングショップ)

トゥルータオル(ハイクオリティタオル)

ニコライ バーグマン フラワーズ &デザイン(フラワーショップ)

ノーズショップ(フレグランス)

フロイデバイビーエムダブリュー(ブランド体験型ストア)

ホテルライクインテリア(寝装品)

マークスタイル(デザインギフトストア)

ワイ・ヨット ストア(キッチンツール/テーブルウェア専門店)

麻布台クリニック(一般診療/健康診断/企業健診/人間ドック/予防接種)

麻布台 西堀歯科(歯科)

麻布台ヒルズ郵便局(郵便局)

そうごう薬局(調剤薬局/一般薬販売)

Deportare Club(デポルターレクラブ)(パーソナルトレーニングジム)

Dr. Liu Methodハリアップ(鍼灸/マッサージ整体/美容鍼)

ファミマ!!(コンビニエンスストア)

アヒリヤ(インド料理)

アルケミー(プラントベースレストラン)

居酒屋 うちやま(大人居酒屋)

おちあいろう ステーキハウス東京(鉄板焼き/ステーキハウス)

オルビー(レストラン)

カルメン(スペイン料理)

希須林 麻布台(中国家庭料理)

サーワーン ビストロ(モダンタイ料理)

ザ ラバーズ ラウンジ(バーラウンジ)

ショーグンバーガー(和牛ハンバーガーショップ)

鮨 麻布(鮨)

蕎麦前 山都(和食/居酒屋/蕎麦)

バルコニー バイ シックス(オールデイダイニング)

ふかひれ家(四川料理/広東料理)

プルサーレ(オステリア)

ペルー料理アルド麻布台(本格ペルー料理)

ボガマリ クチーナ メディテラーネア(シーフードイタリアン)

ミモザ ナチュラルワインスタンド(ナチュラルワインスタンド/ハンドメイドグロッサリー)

焼鳥 くまわき(焼き鳥)

YORONIKU TOKYO(新世代の肉割烹)

ラシーヌ(レストラン/ティールーム/ バー)

リエゾン(フランス料理)

リストピッツァ バイ ナポリスタカ(イタリアンレストラン/ピッツェリア)

麻布台ヒルズカフェ(カフェ＆レストラン)

アラビカ東京 4F(スペシャルティコーヒーロースター)

スターバックスコーヒー(スペシャルティコーヒーストア)

トーキョージュース(フレッシュジュースバー)

ニコライ バーグマン ノム(オリジナルフラワーカフェ)

ペリカンカフェ(カフェ/サンドウィッチ/トースト)

カルトゥージア(イタリアンフレグランス)

レジデンス

ミオハルタカ トーキョー(ジュエリー/ウォッチ)

グリーンドッグサロンイロア(グルーミング/トリミングサロン)

デプス ブリアンツァ(イタリアン)

アルテフェロ(ラグジュアリークリーニング)

サルト(洋服お直し)

リファイン(トータルリペアサービス(バッグ/シューズ/アクセサリー等)

サンドラッグ(ドラッグストア)

セブン-イレブン(コンビニエンスストア)

ベーグルスタンダード(ベーグル専門店)

キッズガーデンエデュケーションラボ(エデュケーションラボ)

キッズガーデンプレップスクール(認可外保育施設(0-6歳対象))

麻布台ヒルズ マーケット(ガーデンプラザC/1月下旬オープン予定、一部先行オープン)

京都 八百一(青果/惣菜)

麻布台 やま幸鮮魚店(鮮魚/惣菜)

根津 松本 麻布台(鮮魚/惣菜)

精肉 日山(精肉(牛豚)/惣菜)

築地 鳥藤(精肉(鶏肉))

明治屋麻布台ストアー(グロッサリー)

だし尾粂(だし/和グロッサリー)

お米とごはん 隅田屋(米/おむすび/おこわ)

フィオールディマーゾ(チーズ/生ハム専門店)

クスダ アルティザン シャル キュティエ(シャルキュトリ)

プルニエ アール デュ キャビア フランセ(キャビア/シーフード/シャンパーニュ)

SABOE TOKYO(日本茶専門店)

紅茶専門店ティーポンド(紅茶専門店)

オガワコーヒーラボラトリー 麻布台(コーヒービーンズサロン)

カム バイ スタンドバインミー(アジアン/エスニック惣菜)

惣菜 麻布台しゅん(和惣菜)

富麗華 キッチン(中国料理惣菜)

パーラー矢澤(洋食/惣菜)

麻布台 鳥しき(焼鳥/鳥惣菜)

鰻 まえはら(鰻料理/うな重)

亀戸ぎょうざ(餃子専門店)

アタ 旬菜惣菜店(旬菜惣菜店)

アール・エフ・ワン(洋風サラダ/惣菜)

コム・ン トウキョウ(ベーカリー)

ラニギロ(洋菓子/デセールレストラン)

ボッテガ・デル・チョッコラート・マッテ(チョコレート/ジェラート)

ミスターチーズケーキ リミテッドストア(スイーツショップ)

インタートワインケーエム 山仁(ワイン/日本酒/本格焼酎/コンポーネントペア リング)

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ(生花/観葉植物/花瓶/プリザーブドフラワー)

鮨さいとう(鮨)

鳥おか(焼鳥)

森JPタワー

Hills House Dining 33(グランビストロ)

Dining 33 Patisserie a la Maison(パティスリー/手土産)

Hills House Sky Room(Cafe & Barカフェ/BAR)

窓際に寄ると東京タワーを見下ろす高さ

規模や外観に圧倒されながら中に入ると、個性豊かなお店の数々。最新の"街"での散策を楽しんでみてはいかがだろうか。