クロスユーと三井不動産は11月27日~12月1日、国内外の宇宙プレイヤーが一堂に集結するアジア最大級の宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2023」を、日本橋エリア各所で開催する。

NIHONBASHI SPACE WEEK 2023

「NIHONBASHI SPACE WEEK」は、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント。昨年は延べ約7,000名が参加した。

11月27日~29日は、日本橋三井ホールにて、国内外の宇宙関連団体・企業が一堂に会した宇宙ビジネスの最前線が集結する展示会「NIHONBASHI SPACE WEEK 2023 -EXHIBITION-」を開催する。スタートアップによる研究開発の促進と、その成果の円滑な社会実装を国が支援することにより、日本のイノベーション創出を促進する「SBIR制度」に採択された宇宙産業分野のベンチャー企業から8社が出展する。※参加無料。

宇宙産業の拡大に伴って参入する異業種である保険会社・旅行会社など非宇宙企業や、オーストラリアの現地スタートアップ企業、台湾のロケットメーカーの日本法人「jtSPACE」など海外からも出展する。

昨年の展示会会場の様子

11月27日~29日には、室町三井ホール&カンファレンスにて、産学官の宇宙関係団体によるビジネスカンファレンス「NIHONBASHI SPACE WEEK 2023 -CONFERENCE STAGE-」を開催する。※参加無料。

昨年のカンファレンスの様子

11月30日には室町三井ホール&カンファレンスにて、農業、食、ロボット、AIなど「非宇宙」分野のディープテックと、「宇宙」分野の融合をテーマとしたカンファレンス・イベント「MIT Technology Review SPACE meets DEEPTECH 2023」を開催。MITテクノロジーレビューの世界的なアワード「Innovators Under 35」の日本版受賞者を紹介する「Innovators Under 35 Japan Summit in Nihonbashi」も開催する。いずれも参加無料(Innovators Under 35 Japan Summit in Nihonbashiは一部有料コンテンツあり)だが、事前登録が必要。

11月30日には、日本橋ライフサイエンスビルディングにて「THINK SPACE LIFE・LINK-J・クロスユー連携トークイベント 『宇宙生活×ライフサイエンス』」を開催する。人類の新しい活動領域「宇宙」で健康に快適に暮らすために必要なコト・モノ・ヒトを読み解き、宇宙地上両環境におけるイノベーション創出の可能性をさぐる。※参加無料、事前登録必要。

THINK SPACE LIFE・LINK-J・クロスユー連携トークイベント 『宇宙生活×ライフサイエンス』

12月1日は、室町三井ホール&カンファレンスで、「宇宙というフィールドでビジネスをするために」という観点から、ビジネスプランニングと資金調達にフォーカスしたカンファレンス「X BUSINESS CONFERENCE powered by NewsPicks」を開催する。※参加は有料で、事前登録が必要。

11月27日~12月1日には、X-NIHONBASHI TOWERにて、各国のローカルチャプターの代表や学生、サポート企業等が一堂に会し、活動報告や情報交換、テーマ別のワークショップ等を行う「「The 9th UNISEC-Global Meeting」を開催する。※参加は有料で、事前登録が必要。

11月28日はX-NIHONBASHI TOWERにて、宇宙業界への就職・転職希望者に出会いのチャンスを提供する「UNISEC SPACE JOB FAIR」を開催。※参加無料、事前登録必要。

UNISEC SPACE JOB FAIR

11月30日~12月1日には、X-NIHONBASHI BASEにて、衛星開発やデータ利用のアイデアのヒントを得られるとともに、アイデアを形にして基礎体力をつけることを目指したスクール「CONSEOもくもくスクール」を開催する。※参加無料、事前登録必要。

CONSEOもくもくスクール

11月27日~12月7日には、「HELLO SPACE WORK!NIHONBASHI 2023」を開催。一般を対象にエンターテインメントの要素を取り入れたイベントで、前澤友作氏の映画とコラボした特別展やメタバースで宇宙飛行士の視点の疑似体験、宇宙食や宇宙関連食材を日本橋のシェフがアレンジする宇宙キッチン、宇宙の仕事ワークショップなどを実施する。会場は、江戸桜通り地下歩道、日本橋三井タワーアトリウム、X-NIHONBASHI TOWER、日本橋エリア宇宙ビジネス企業各社ほか。