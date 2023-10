レッグスは10月26日、「すみっコぐらし」グッズを全国のローソンで発売する。

運動会やピクニックなどにピッタリな「おしぼりタオル3Pセット(全1種)」(935円)は、しろくま、ねこ、とかげの3枚セット。

軽くて丈夫な「メラミンタンブラー(全1種)」(770円)はコレクションとしても楽しめる。

「クリア歯ブラシ3本セット(全1種)」(682円)は、コンパクトヘッドで奥までしっかり磨ける歯ブラシ。

「抗菌ミニシールボックス2P(全1種)」(550円)は、小物入れや、フルーツを入れてお弁当のデザートにも。フタを外せば電子レンジでも使える。

