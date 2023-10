レストランやギャラリー、イベントスペースを擁する複合施設「JINNAN HOUSE(ジンナンハウス)」は10月7日、千駄ヶ谷に移転し、グランドオープンした。

「JINNAN HOUSE (ジンナンハウス)」店舗外観

同施設は、渋谷区神南の大型再開発に伴い、原宿と北参道の間の千駄ヶ谷エリアへと移転。移転オープンにあたり、オフィス、食堂、ギャラリー・イベントスペースの機能をバージョンアップさせた。

新しい「JINNAN HOUSE」のテーマは、ポジティブさ、若々しさ、居心地の良さ、オープン、フランク、植物や自然を象徴するグリーンを取り入れた"You are in the GREEN"。

B1Fは、アーティストの作品展示やファッションイベント、併設しているキッチンを活用した食に関するイベントやポップアップレストランとして遊べるギャラリー/イベントスペース「diggin studio」が入居する。

diggin studio

1Fは、「Restaurant& Shop」のエリア。昼間は定食、日本茶、スイーツ、夜はビストロと日本のお酒を提供する街のオールデイダイニング「SAKUU茶空」、バイヤーがセレクトするミニショップ「JINNAN HOUSE STORE」が入る。

SAKUU茶空で提供する料理 ※イメージ

バイヤーがセレクトするミニショップ「JINNAN HOUSE STORE」

1Fの表には、フードトラック「RiCE TRUCK」が停まり、テイクアウト専門メニューを提供する。

RiCE TRUCK

2Fは「Office」エリアで、プロダクション「KIRINZI Inc.」とウェブメディアなどを運営する「RiCE.press」が入居する。