「カラオケでかっこよく歌って一目置かれたい!」と思っているものの、どんな曲を歌えばいいかわからないという方は多くいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、カラオケで歌えたらかっこいい曲おすすめ12選を男女別に紹介します。邦楽だけでなく洋楽も紹介しているので、気に入った曲があれば、ぜひレパートリーに加えてみてください。

男性が歌えたらかっこいい曲おすすめ6選

まずは、男性が歌えたらかっこいい曲を紹介します。

「死ぬのがいいわ」藤井風

2020年にデビューを果たし、瞬く間に人気歌手の仲間入りを果たしたシンガーソングライター・藤井風。デビューしてまだ数年ながら数々の曲をヒットさせ、多くのファンを虜にしています。

そんな藤井風が歌う「死ぬのがいいわ」は、愛する人への深い思いをユニークな歌詞で表現した楽曲。リズムが特徴的かつ音程を取るのが難しいため、歌いこなせれば大きな注目を集められるでしょう。単調にならないよう上手く抑揚をつけながら歌うと、さらにかっこよくなります。

「おしゃかしゃま」 RADWIMPS

「君の名は」の主題歌として大ヒットした「前前前世」などで知られ、若者を中心に支持を集める人気ロックバンド・RADWIMPS。そんなRADWIMPSが2009年に発表した「おしゃかしゃま」は、人類の身勝手さを歌った曲です。

クールで早口な歌声と軽快なサウンドが特徴的なこの曲を歌うことができれば、一目置かれることは間違いありません。カラオケでは声のトーンに注意しながらかっこよく歌いましょう。

「青空」 THE BLUE HEARTS

多くのミュージシャンに影響を与えたと言われるロックバンド・THE BLUE HEARTS。「リンダリンダ」や「情熱の薔薇」など数多くのヒット曲があり、テレビドラマの主題歌やCMソングなどにも幾度となく起用されています。

そんなTHE BLUE HEARTSが1988年に発表した「青空」は、ギターのマーシーこと真島昌利が作詞した楽曲。不誠実や差別といった社会のゆがみを鋭く訴えた風刺的な歌詞をボーカル・甲本ヒロトが語り掛けるように歌い上げているのが特徴です。カラオケでは、歌詞のフレーズをひとつひとつ丁寧に歌うとより魅力的に映ります。

「Here With Me」 d4vd

d4vdはアメリカ・テキサス州出身の若きミュージシャン。10代ながらすでに複数のヒット曲を持ち、世界的に注目を集めています。2023年7月には音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」にも出演し、日本の音楽ファンのあいだでも話題となりました。

そんなd4vdが2023年にリリースした「Here With Me」は彼の代表曲といえる存在。深い愛情を歌ったラブソングで、美しい芸術的なメロディーが特徴です。カラオケでは、せつなさや儚さをイメージして歌うと良いでしょう。洋楽派の人にはおすすめの一曲です。

「Beat It」マイケル・ジャクソン

唯一無二のポップスターとして名を馳せたMichael Jackson (マイケル・ジャクソン)。デビュー以降数えきれない曲をヒットさせ、2009年にこの世を去った後も世界中の多くの人に愛されています。

そんなMichaelが歌う「Beat It」は、強烈なギターサウンドとシャウトするような歌声が印象的な楽曲。音域が広く非常に難しい曲ですが、歌いこなせれば間違いなくかっこいいと思われるでしょう。また、かっこよく見せるには発音にも気をつかうことが大切です。

「ウィーアー!」きただにひろし

多くの人気アニメの主題歌を務めるなどアニソン歌手として知られる、きただにひろし。アニソン界を代表するアーティストで結成されたユニット「JAM Project」のメンバーとしても活躍しています。

そんなきただにひろしが歌う「ウィーアー! 」は、人気アニメ『ワンピース』の主題歌。アニメ好きはもちろん、それ以外の人にも広く知られる有名な楽曲です。明るくエネルギッシュなサウンドにのせた力強い歌声が特徴で、聞いているだけで元気になれます。カラオケでは、リズムにしっかり乗って歌うとかっこいい印象を与えられるでしょう。

女性が歌えたらかっこいい曲おすすめ6選

続いて女性が歌えたらかっこいい曲を紹介していきます。

MISIA & Rockon Social Club「傷だらけの王者」

日本を代表する歌姫のMISIAと、男闘呼組のメンバーに青山英樹、寺岡呼人らが加わったバンド「Rockon Social Club」がコラボして生まれた「傷だらけの王者」。

この曲は2023年ラグビーワールドカップのテーマソングにもなっており、困難にくじけずに立ち上がり王者を目指す姿を力強く歌っています。聞く人に勇気を与える曲なので、堂々と歌えばさらにかっこよさが増すでしょう。

「唱」Ado

10代でメジャーデビューを果たし、今や世界的にも注目を集めるアーティストとなったAdo。そんなAdoが2023年9月にリリースした「唱」は、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソングに起用された楽曲です。

Adoの曲といえば難しいことで有名ですが、この曲も例に漏れずかなり難易度高め。特にラップ部分が難しいので、歌いこなすにはかなりの歌唱力が必要になります。その分、歌えたたら視線を独り占めできるでしょう。恥ずかしがらずAdoになりきって歌うのが、かっこよく見せるポイントです。

「マ人間」新しい学校のリーダーズ

2023年現在のJ-POPシーンで旋風を巻き起こしているグループ・新しい学校のリーダーズ。清楚な印象のセーラー服を身に纏いながら繰り出すパワフルなパフォーマンスは強烈な印象を与え、国内外から熱い視線を集めています。

そんな新しい学校のリーダーズが歌う「マ人間」は、人間関係のストレスや葛藤を歌った楽曲。今を生きる現代人の心に鋭く刺さる歌詞が特徴的です。カラオケでは歌詞のフレーズに気持ちを込めて、聞き手に届けるつもりで歌うとかっこいいでしょう。

「紅蓮華」LiSA

『ソードアート・オンライン』や『Fate/Zero』など、さまざまなアニメ作品の主題歌を担当してきたLiSA。元々アニメ好きの間では有名でしたが、今回紹介する「紅蓮華」のヒットで、アニメ好き以外にも広く知られる存在となりました。

そんなLiSAが歌う「紅蓮華」は、アニメ『鬼滅の刃』の主題歌。アニメのヒットとともに楽曲も大きな人気を博しました。カラオケでよく歌われる曲ですが、高音が多めかつ音程のアップダウンが激しいので、歌いこなせる人は多くありません。難易度高めですが、裏声を上手く活用させながら歌ってみましょう。

「We Are Never Ever Getting Back Together」テイラー・スウィフト

アメリカのペンシルベニア州出身のシンガーソングライター、テイラー・スウィフト。カントリーミュージックからキャリアをスタートさせ、現在ではグラミー賞を受賞するなどポップスターとして世界的な活躍を見せています。

そんなテイラーが2012年にリリースした「We Are Never Ever Getting Back Together」は、日本の恋愛ドキュメンタリー番組『テラスハウス』の主題歌に起用されていたため知っている人も多いでしょう。この曲は、ミドルテンポで一見歌いやすいように思えますが、メロディーが難しく意外に歌いにくいのが特徴です。息継ぎの場所をしっかり覚えると歌いやすくなるので、原曲を何度も聞きましょう。

「Hero」マライア・キャリー

90年代から2000年代にかけて大きな人気を博した世界的な歌姫、マライア・キャリー。日本ではクリスマスソング「恋人たちのクリスマス」で知られていますが、そのほかにも数々のヒット曲を持っています。

「Hero」も、そんなマライアの代表曲の一つで、しっとりと聞かせる系のバラード曲です。「ヒーローはあなたの中にいる」など前向きな歌詞が感動的で、聞く人を勇気づけます。急に音程が上がるパートが多いので、一発で音を当てられるよう練習しましょう。また、ビブラートを上手く使いこなすのもかっこよく歌うポイントです。

歌えたらかっこいい曲を歌いこなして周りを魅了しよう

歌えたらかっこいい曲おすすめ12選を紹介してきました。

歌えたらかっこいい曲は歌唱力が必要となるものが多く、今回紹介した曲もほとんどが難易度高めの曲です。いきなり歌いこなすのは難しいですが、しっかり練習を重ねれば様になります。

ぜひ今回紹介した曲を完璧に歌って、友人や恋人を魅了してくださいね。