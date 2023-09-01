現在放送中のTVアニメ『ダークギャザリング』より、第2クール放送開始を記念して、1クール最終話＆2クール最新話最速上映およびトークショーが、池袋HUMAXシネマズにて、2023年9月24日(日)12時より開催されることが決定した。
上映後のトークショーには、寶月夜宵役の篠原侑、寶月詠子役の花澤香菜、神代愛依役の川口莉奈の3名が登壇予定となっている。
■TVアニメ『ダークギャザリング』1クール最終話＆2クール最新話最速上映会
【開催日時】2023年9月24日(日)12:00の回
※12話＆13話先行上映のあと13:00～キャスト登壇予定
【登壇(予定)】篠原侑、花澤香菜、川口莉奈
※登壇ゲストは予告なく変更になる場合がある。
【会場】池袋HUMAXシネマズ
【料金】全席指定：2,800円(税込)
【販売スケジュール】
◆イープラス プレオーダー(抽選)
※申込受付期間：9月1日(金)19:00～9月10日(日)23:59
◆イープラス 一般販売(先着) ※残席有の場合のみ
※申込受付期間：9月15日(水)18:00 ～9月21日(木)20:00
※先着販売となり規定数に達し次第受付終了となる。
TVアニメ『ダークギャザリング』の各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)近藤憲一／集英社・ダークギャザリング製作委員会