「ご相談ください」は、ビジネスシーンで取引先や顧客に対してよく使う表現です。何気なく使っているものの、正しい敬語なのかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「ご相談ください」の意味や正しい使い方・例文を解説するとともに、類語・言い換え表現や英語表現についても紹介します。

「ご相談ください」の意味とは?

「ご相談ください」は、「相談してください」という意味を表します。「ご〜ください」という形を用いた尊敬語であり、相手を立てた表現です。

ビジネスシーンにおいては、主に取引先や顧客などに対して「何か不満や困りごとがあったら声をかけてください」というニュアンスで使用されます。

上司など目上の人に使える敬語?

「ご相談ください」は尊敬語を用いた正しい敬語表現です。ただし、そもそも部下から上司に「相談してください」とは言わないため、上司に対して使う表現ではありません。上司には「お申し付けください」などの別の表現を使いましょう。

一方、相手が取引先や顧客の場合であれば、目上の人であっても使用して問題ありません。

「ご相談ください」と「ご相談下さい」はどちらが正しい?

「ご相談ください」は「ご相談下さい」と漢字で表記されることもあるので、「どちらが正しいの?」と迷う方も多いでしょう。

漢字表記を使用するのは、「飲み物を下さい」のように自分に何か物質そのものを与えてほしい場合で、今回の「ご相談ください」のように動詞に伴って補助動詞として使用する場合は、ひらがなで表記するのが一般的です。

ビジネスにおける「ご相談ください」の使い方・例文

ここでは、ビジネスシーンにおける「ご相談ください」の正しい使い方と例文を解説していきます。

丁寧な印象を与えるなら「ご相談くださいませ」

「ご相談ください」は、敬語表現のため「ご不明点などがございましたら、ご相談ください」のように、このまま使用しても問題ありません。

しかし、「ください」は、「くださる」の命令形であるため、「失礼な印象を与えるのではないか」と心配な方もいるのではないでしょうか。

その場合は語尾に「ませ」を付けて「ご相談くださいませ」としましょう。こうすることで、より丁寧な印象になります。

ビジネスで使える例文

【例文】

・操作についてご不明点などがございましたらご相談ください。

・何か気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

・本セミナーは途中参加も可能です。希望する方はご相談くださいませ。

・上記に該当する場合は、〇〇までご相談くださいませ。

「ご相談ください」の類語・言い換え表現

「ご相談ください」と似たような意味合いで使われる言葉や、言い換え表現を紹介していきます。

お申し付けください

「お申し付けください」は「言い付けてください」を謙譲表現にした言葉です。「命令してください・指示をください」といった意味合いになります。上司など目上の人や、取引先・顧客に対して使える丁寧な表現です。

【例文】

・必要なものがございましたら、お申し付けください。

・不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

仰せ付けください

「仰せ付けください」は「言い付けてください」の尊敬表現です。丁寧な言葉ではありますが、基本的には地位の高い人に対して使用する言葉のため、一般的なビジネスシーンではあまり聞かれません。

【例文】

・不自由な点がございましたら、何なりと仰せ付けください。

お声がけください

「お声がけください」は、質問・用命・打診・勧誘などを行うことを意味する「声かけ」を敬語表現にした言葉です。例えば、「ご不明な点がございましたら、お気軽にお声がけください」とした場合、「不明点があれば気軽に質問してください」という意味になります。取引先や顧客に対しても使用できる表現です。

【例文】

・出席予定の方は書類をご用意の上、お声がけください。

・提出がお済みでない方はお声がけくださいませ。

ご連絡ください

「ご連絡ください」は「連絡してください」という意味の敬語表現です。目上の人に使っても問題ありませんが、「ご連絡くださいませ」とするか、「お申し付けください」を使う方が丁寧な印象を与えるでしょう。

【例文】

・エラーが発生した場合はご連絡ください。

・お気づきの点がございましたらご連絡くださいませ。

「ご相談ください」の英語表現

「ご相談ください」を英語で言いたい場合は、「気軽に・遠慮なく」を意味するfeel free to~を用いて表現できます。

・Please feel free to ask me anything.

(何でもお気軽にご相談ください)

そのほか、同じく「気軽に・遠慮なく」という意味合いのPlease don't hesitate to~という表現を使っても良いでしょう。

・Please don't hesitate to ask me.

(遠慮せずご相談ください)

「ご相談ください」を正しく理解して使おう

「ご相談ください」の正しい使い方・例文や類語などを紹介してきました。

「ご相談ください」は「相談してください」を意味する敬語表現で、「何か不満や困りごとがあったら声をかけてください」というニュアンスで使われます。取引先や顧客に対して使用できる丁寧な表現です。

今回紹介した類語・言い換え表現もあわせて覚えて、相手や状況に応じて上手く使い分けましょう。