ウエニ貿易は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン」から、サンリオの「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」とコラボレーションした「リードディフューザー」を8月20日にドン・キホーテ限定で発売する。

リードディフューザー

同コラボ商品は、アクア シャボンで人気の「ウォータリーシャンプーの香り」「ホワイトコットンの香り」「大好きなせっけんの香り」の3種類を使用。約2ヶ月間ナチュラルなシャボンの香りが持続するという。コラボするのは、2020年~2023年と4年連続でサンリオキャラクター大賞第1位を獲得した「シナモロール」をはじめ、第4位の「ポチャッコ」、第3位の「クロミ」。

さらに各キャラクターのファンに人気の高い「お友だち」が一緒になったデザインで、おうち時間が楽しくなるようなポップで可愛らしいデザインにこだわったという。各キャラクターの限定ステッカー付き、価格は各2,200円。

シナモロール

シナモロールとコラボするのは、同ブランド内で人気No.1、みずみずしい清潔感と爽やかな甘さが調和した香りの「ウォータリーシャンプーの香り」。

ポチャッコ

ポチャッコとコラボするのは、同ブランドでユニセックス感No.1、洗いたてのリネンのような清々しい香り「ホワイトコットンの香り」。

クロミ

クロミとコラボするのは、同ブランドの好感度No.1、ふんわり甘く清潔感のある香りの「大好きなせっけんの香り」。

