トリンプ・インターナショナル・ジャパンは『sloggi』より、プレミアムなボディ ウェアブランド「S by sloggi」の2023年秋冬コレクションを9月上旬より発売する。そのほか、発売中の「S by sloggi Sundays」(10月中旬発売予定)からインナー3アイテム、「S by sloggi Subtle」(8月下旬発売予定)から新色が登場。

プレミアムシリーズ「S by sloggi」は、ロンドン出身で現在はオーストラリアに拠点を置く壁画家・ロージー・ウッズ氏とタッグを組み、初となるコラボレーションコレクション「S×Rosie Woods」を発売する。

同氏の作品からインスパイアされたユニークなレースのデザインが特徴で、数々のアイテムはエッジのきいたディテールが際立つこれまでにないシャープな美しさが魅力。ノンワイヤーの快適さと心地よいストレッチ性、なめらかで洗練された素材が用いられたアイテムは、コーディネートも魅力的なコレクションになっている。

ショーツやブラなど全6アイテムのカラーはブラック、デザートサンド、シュガーアーモンドの3色展開で、Bodyはブラックのみの販売。

S by sloggi Sundays(10月中旬発売予定)

「S by sloggi Sundays」(10月中旬発売予定)からは、3つのインナーが新たに登場する。伸びが良くボディに快適にフィットするのはもちろん、なめらかなリブ素材にシアーなメッシュを組み合わせたデザインが特徴。カラーは、ブラックとテラコッタの2色展開で、テラコッタはバイカラーになったストラップがアクセントになっている。

S by sloggi Subtle(9月上旬発売予定)

ソフトマットな質感とコード調レースがフェミニンなシリーズ「S by sloggi Subtle」(9月上旬発売予定)には、秋を感じさせるくすみピンクが新登場。全6アイテムがそろう本シリーズは、アンダーバストをほどよくサポートするヒートシールワイヤーを使用したブラジャーも展開する。

なお、価格やサイズなど各種詳細は公式サイトにて。