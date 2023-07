現在毎週日曜日に放送中の『仮面ライダーギーツ』のフィナーレを飾る『仮面ライダーギーツ ファイナルステージ』が、9月16日の大阪公演を皮切りに、9月30日福岡、10月7日名古屋、10月14・15日東京の全国4都市にて開催される。

出演者は、全会場登壇者として簡秀吉(浮世英寿/仮面ライダーギーツ)、佐藤瑠雅(桜井景和/仮面ライダータイクーン)、星乃夢奈(鞍馬祢音/仮面ライダーナーゴ)、杢代和人(吾妻道長/仮面ライダーバッファ)、青島心(ツムリ)の5名が。加えて会場別スペシャルゲストとして、後藤大(五十鈴大智)、鈴木福(ジーン)、俊藤光利(ケケラ)、並木彩華(ベロバ) が名を連ねる。会場別スペシャルゲストは今後さらに追加予定。千秋楽にあたる10月15日東京DAY2は、SP公演として3公演で異なるゲストが登壇するという。

気になるイベント内容は豪華2部構成。第1部となる「仮面ライダーギーツ ファイナルステージ」は、メインキャスト5名も出演するヒーローショー。TVシリーズで描かれることのなかった物語を、大迫力のステージ演出でお届け。

第2部の「ファイナルデザイアトーク&ライブ」ではゲスト陣も参加し、秘話満載のトークや企画コーナーに加え、多彩なキャラクターソングを披露するミュージックライブも実施する。

そして今回ティザービジュアルも解禁。本イベントのために撮り下ろされた写真を使用したビジュアルは「この別れは、未来への招待状(インビテーション)。」のキャッチコピーの通り、英寿をはじめとする5人の、まだ見ぬ”未来”を見据えるような表情を切り取っている。

8月27日のチケット一般発売に先駆け、7月16日9:30よりチケット先行受付がスタート。TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員限定の受付では、撮り下ろし写真を使ったオリジナルデザインチケットの申込も可能。詳細はイベント公式HP・公式Twitterまで。

■イベント紹介

この“別れ”は、未来への招待状。

一年間の戦いの果てに、「仮面ライダーギーツ」の“最後の舞台”が幕を開ける!

「今日からあなたは仮面ライダーです」 ――。

自分の理想を叶えるための生き残りゲーム「デザイアグランプリ」。 “願い”を賭けた戦いの物語は次第にゲームの域を超え、参加者=仮面ライダーたちの、そして我々の世界の運命をも揺るがす壮大かつ緻密な展開を見せている。しかし、その物語も間もなく一つの結末を迎える。「仮面ライダーギーツ ファイナルステージ」。彼らの戦いのその先へ――全国4都市を巡る最後の一大イベントが、幕を開ける!ファン必見、TVシリーズで描かれることの無かったストーリーを、大迫力のヒーローショーでお届けする「ファイナルステージ」に加え、キャスト陣によるマル秘トークとキャラクターソングライブを繰り広げる「ファイナルデザイアトーク&ライブ」。2部構成で贈る本イベントは、2023年9月より全国4都市で開催される! 「仮面ライダーギーツ」による最後の舞台を、ぜひその目で見届けて欲しい。



■公演スケジュール

【大阪会場】オリックス劇場

9月16日(土)①10:00 ②13:15 ③16:30

【福岡会場】福岡サンパレス

9月30日(土)①11:45 ②15:00

【名古屋会場】日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月7日(土)①10:00 ②13:15 ③16:30

【東京会場】昭和女子大学 人見記念講堂

DAY1 :10月14日(土)①10:00 ②13:15 ③16:30

DAY2 ★SP公演 :10月15日(日)①10:00 ②13:30 ③17:00

■イベント内容

【第1部】仮面ライダーギーツ ファイナルステージ

番組キャストを迎え、オリジナルストーリーで贈るヒーローショー。

TVシリーズで描かれることの無かった物語を大迫力でお届けします!

【第2部】ファイナルデザイアトーク&ライブ

番組キャスト陣による秘話満載のトークや企画コーナーに加え、多彩なキャラクターソングを披露するミュージックライブも。各会場で異なるゲストも出演予定!

■出演者(予定)

【全公演登壇キャスト】

簡秀吉 (浮世英寿/仮面ライダーギーツ)

佐藤瑠雅 (桜井景和/仮面ライダータイクーン)

星乃夢奈 (鞍馬祢音/仮面ライダーナーゴ)

杢代和人 (吾妻道長/仮面ライダーバッファ)

青島心 (ツムリ)

★会場別スペシャルゲスト(第2部ファイナルデザイアトーク&ライブに登壇)

【大阪会場】

鈴木福 (ジーン) 俊藤光利 (ケケラ) and more…

【福岡会場】

鈴木福 (ジーン) 並木彩華 (ベロバ) and more…

【名古屋会場】

後藤大 (五十鈴大智) 並木彩華 (ベロバ) and more…

【東京会場 DAY1 ※10月14日(土)】

後藤大 (五十鈴大智) 俊藤光利 (ケケラ) and more…

10月15日(日)の東京会場DAY2 SP公演には、3公演異なるゲストが登壇予定



■会場チケット

【会場チケット料金】

通常公演(全席指定):大人 6,500円 (税込・中学生以上) / 子供 4,500円 (税込・3歳以上~小学生)

SP公演(全席指定) :一律 7,800円 (税込・3歳以上有料)

※3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、お席が必要な場合は有料。