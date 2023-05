「純情のアフィリア」アミナ&ベール卒業ライブが5月15日、恵比寿LIQUIDROOMにて開催された、

アフィリア制服に身を包んだメンバー9名が登場。「東城アミナ、夏目ベール卒業公演、盛り上がっていくよ〜!」とアミナの挨拶で開幕する。幕開けを飾ったのは、セクシー&かわいさが同居した「Like? or Love?」。「恵比寿LIQUIDROOM! 空まで届くくらい、おっきな声聞かせてー!!」とベールが「Lost In The Sky」で序盤からアクセル全開に「いくよー!」とシャウトし、フロアが割れんばかりのコールが響く。

「究極アンバランス!」から初期楽曲「LaLaLaラボリューション」、エモーショナルな感情を突き動かされる「Embrace Blade」、「転校ガール」と名曲が続く。「ヴィーナスと蒼き七つの海」では、アンナから「アミナベール卒業ライブ、皆さんまだまだ声出せますよねー? もっともっといくよー!」「皆さん、今日はいっぱいいっぱい思い出詰め込んで帰ってくださいねー!」と叫ぶ。

アミナベールのデビュー曲となった「それだけが、生きる意味なんだ」を熱量たっぷりにパフォーマンスすると、「もうこの曲でデビューステージでこの会場に立ったのが5年前なんだなあと、本当にあっという間で…」と感慨深く語る。

セレクトコーナーでは、アミナ、カオリ、セラ、アサミ、ミハルで「Go My Love」を可愛さたっぷりに披露。ベール、アンナの「女神さまのポイントカード」では元気にぴょんぴょん跳ねながらもアンナが曲間で泣きながら声を震わせる。カオリ、カナ、ユミ、アンナ、セラは「術式は誰かのために」でユニゾンを響かせ、アミナベールへの想いを歌う。

カオリ、カナ、ユミ、アンナ、セラでアミナベールとの思い出を語り、アミナが術式を自分たちにとっての先輩メンバーである皆に歌ってほしい、とリクエストがあったこと、アンナが卒業ライブのレッスンで毎回泣いていたエピソードなどを笑いを誘いながら語ると、ピンクのお花モチーフのドレスに身を包んだアミナ、ブルーのクラゲモチーフのドレスに身を包んだベールが登場する。

アミナとベール2人で歌う「エシカル〜ありがとうを伝えたい〜」では曲間で「今まで、たくさん一緒の景色をいっぱい見れて本当に嬉しかったです! 私なんて…、と思った時もあったけどここにいる先輩達、配信を見てくれている先輩達のおかげでここまでやってこれました、ありがとう!」とベールが語る。続けて、アミナが「今日こうして、メンバー皆と先輩達と今日を迎えることが出来て、とってもとっても幸せです。今日という日を一生忘れません。本当にほんとうにありがとうー!」と想いを伝える。

アミナとベールが、「ドレスアップしてきました〜!」と卒業衣装のドレスで語り、「もうラストスパートだよ〜!」とアミナ。「ココロノヒカリ」、「奇跡と魔法のクロニクル」、「魔法のチョコレート伝説」と続き、「この世界に魔法なんてないよ」では“色んな時を過ごして来たね 出会って共有した 抱えきれないほどの喜びと悲しみの化学反応”“喜びと感謝の気持ち キミと交換してきた”と想いを歌に乗せて歌う。

ラストソング「飛行実習〜Learn to Fly〜」でベールがシャウトし、フロアにペンライトの海が煌めき一体となる。アミナ、ベールから卒業メッセージがあり、大きなアンコールが会場に響き、メンバーが再登場するとアンコールは1番新しいツアー曲で特にアミナ、ベールの思い入れが強かったという「Sing a World 〜キミがくれた魔法〜」を披露。ラストは大きなメンバーカラーの花束が登場。ファンと記念撮影を行い、キラキラ涙と笑顔に包まれた感動の卒業ライブは幕を下ろした。