「気をつかう」と漢字で書こうとすると、「気を遣う」「気を使う」のどちらが正しいか迷うことがあるかもしれません。この記事では「気を遣う」がもつ言葉の意味や「気を使う」との違い、類語・対義語を紹介します。

「気を遣う(きをつかう)」は、「いろいろなことに注意を払う」「配慮する」という意味の言葉です。ここでは「つかう」の漢字部分に着目して、それぞれの意味の違いを解説します。

「遣」は旧字であり、「派遣する」「与える」「(うさなどを)はらす」「追い払う」という意味があります。「時間を遣う」「気を遣う」「正しい言葉を遣う」「上目を遣う」のように、何かを工夫して使うことを表す表現です。

「使」は、「命令を受けて事に当たる人」という意味から生まれた漢字です。「使用」「他人の用のために働かせる」「扱い動かす」などの意味があり、人と物両方に対して使われます。

「道具を使う」「部下を使う」「居留守を使う」のように、実際に人や物を動かす際に使われる言葉です。

「使」も「遣」も「人に命じて仕事をさせる」という同じ意味の言葉です。そのため「気を遣う」「気を使う」どちらの表記も使えます。

ただし、「言葉遣い」のように、名詞と組み合わせる場合は「~遣い」と表記するため、「気づかい」は「気遣い」が一般的な表記です。「気をつかう」も「気を遣う」と書くのが一般的ではあります。

ここでは、「気を遣う」の類語の意味と例文について解説します。

「心遣い(こころづかい)」とは「あれこれと気を配ること」という意味です。また、ご祝儀のことを心遣いという場合もあります。

「配慮(はいりょ)」とは「心をくばること」という意味です。「周囲の状況などを踏まえてあれこれとよく考え思いをめぐらせる」という意味の「慮」と「配る」を組み合わせています。

「細心(さいしん)」とは、「細かい部分にまで心を配る」という意味です。「気がし遺作繊細な人」を指す場合もあります。「細心」は「注意」と組み合わせる用法が多くみられます。

「高配(こうはい)」は、心配りをしてくれる他人をうやまう際に使う表現です。「貰う」の謙譲語である「賜る(たまわる)」と組み合わせて、お礼をいう場合によく使われる表現です。

「注意(ちゅうい)」には、「気をつける」「気を配る」という意味があります。「よくないことが起こらないように用心する」という意味で使うことも多い表現です。

「心配(しんぱい)」は、「心配り(こころくばり)」に漢字をあててできた言葉です。そのため「心を配る」という意味の心遣いと同じ意味があります。「先々のことを気にして心を悩ます」様子を示すこともあります。

「気兼ね(きがね)とは、「他人の考えなどに気を遣って遠慮をする様子」です。

「行き届く(ゆきとどく)とは、「全体にまで行きわたっている」「細部まで注意が届いている」状態を表す言葉です。

「心を砕く(こころをくだく)」は、心が粉になってしまうほどに「心配して気をもむ」「苦心して気を配る」という意味があります。

「目が届く(めがとどく)」とは、何かが実際に見えている様子を示す言葉です。そこから対象となる人や物に対して「注意や監視・監督が行き届いている」という意味で使われます。

「気を遣う」の意味や類語からすると、礼儀や相手への配慮を欠いた自分勝手な表現が「気を遣う」の対義語に近い言葉だといえます。

「身勝手(みがって)」とは、他人のことを考えずに、自分の都合だけを優先してわがままに行動することです。

「気まま(きまま)」とは、相手に対して遠慮や気兼ねをせず、自由に自分がやりたい行動をとることです。またわがままなふるまいのことを「自由気まま」「勝手気まま」といいます。

「傍若無人(ぼうじゃくぶじん)」とは、周囲の人の目を一切気にせずに、自分勝手にふるまうことです。

「配慮を欠(か)く」は、「配慮に欠ける」「配慮に欠く」と表現することもあります。心遣いが足りない様子を表しています。

「気が利かない(きがきかない)」は気が利くの逆の意味の言葉で「機転が利かず、細部まで目が行き届いていないこと」を示す言葉です。

ここでは、ビジネスなどで使える「気遣いの言葉」を紹介します。

体調が悪そうな相手を気遣って一言駆けたい場合には、以下の表現が便利です。

相手がミスをした場合、黙って話を聞くだけでも構いません。また、きっと落ち込んでいるだろうと相手の様子を気遣う言葉も大切です。

相手が気を遣ってくれることに感謝を伝える言葉も大切です。

「気を遣う」の英語表現は「considerate(察しがよい)」「thoughtful(思いやりがある)」です。

・Thank you for your considerate.(ご配慮いただきありがとうございます。)

・He should be more thoughtful of his behavior.(彼は自分の行動にもっと気を配るべきだ。)