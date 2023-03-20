会員制倉庫型店「Costco Wholesale(コストコ ホールセール)」の食料品や日用品を専門に扱うネットスーパーサービス「SocToc(ソックトック)」を運営するWeCanDoItは、3月20日正午より、サービス提供エリアを拡大する。

SocTocは、会員制倉庫型店コストコで人気のデリやベーカリー、精肉・鮮魚といった生鮮食品を購入することができる「コストコ専門ネットスーパー」サービス。スマホ注文で、時間帯指定でコストコの商品を自宅まで届け、コストコ会員でなくても年会費0円で利用が可能。「コストコの商品は量が多くて購入が難しい」というニーズに対応し、独自に小分け・詰め合わせの商品も提供している。

今年2月末のβ版リリースより、杉並区・練馬区・中野区の一部地域のみでのサービス提供を行ってきたが、このほどサービスエリアを拡大。3月20日時点でのサービス提供エリアは以下の通りとなる。

杉並区・練馬区・中野区：全域

新宿区：

愛住町、榎町、横寺町、下宮比町、下落合、歌舞伎町、河田町、霞ケ丘町、改代町、岩戸町、喜久井町、原町、戸山、戸塚町、荒木町、高田馬場、左門町、細工町、山吹町、四谷、四谷坂町、四谷三栄町、四谷本塩町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷左内町、市谷砂土原町、市谷山伏町、市谷船河原町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷仲之町、市谷長延寺町、市谷田町、市谷八幡町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、若宮町、若松町、若葉、舟町、住吉町、上落合、信濃町、新宿、新小川町、神楽河岸、神楽坂、須賀町、水道町、西五軒町、西新宿（*1）、西早稲田、西落合、赤城下町、赤城元町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町、袋町、大久保、大京町、箪笥町、築地町、筑土八幡町、中井、中町、中落合、中里町、津久戸町、天神町、東榎町、東五軒町、内藤町、南榎町、南元町、南山伏町、南町、二十騎町、納戸町、馬場下町、白銀町、百人町、富久町、払方町、片町、弁天町、北山伏町、北新宿、北町、矢来町、余丁町、揚場町

*新宿区西新宿について、小田急第一生命ビル、新宿アイランドタワー、新宿ＮＳビル、新宿エルタワー、新宿スクエアタワー、新宿住友ビル、新宿センタービル、新宿野村ビル、新宿パークタワー、新宿三井ビル、新宿モノリス、住友不動産新宿オークタワー、住友不動産新宿グランドタワー、東京オペラシティはサービスエリア対象外

渋谷区：

宇田川町、元代々木町、笹塚、初台、松濤、上原、神宮前、神山町、神南、西原、千駄ヶ谷、代々木、代々木神園町、大山町、幡ヶ谷、富ヶ谷、本町

世田谷区：

羽根木、桜上水、松原、上北沢、赤堤、代沢、代田、大原、南烏山、粕谷、八幡山、北烏山、北沢