heart relationが運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」は4月5日~11日、POP UP SHOPを伊勢丹新宿店 2階 イーストパークにて期間限定でオープンする。時間は10時~20時。

ポップアップショップ限定セット「ROSIER Pouch Set (nude rose/black/pearl blue) 」(1万1,000円)

ポップアップショップのオープンは、ブランド単独では初の試みとなる。

店頭ではブランドの定番である「Everyday Essential Series」のランジェリーをはじめ、「Exclusive Collection」のRibbon Leavers Lace Bra Setや、Second Skin Rosier Silk Pajama Setなどを展示。

「Everyday Essential Bra(nude rose/black/pearl blue)」(4,800円)、「Everyday Essential Shorts(nude rose/black/pearl blue)」(2,600円)

「Ribbon Leavers Lace Bra Set(pink rouge/black)」(1万2,000円)

「Second Skin Rosier Silk Pajama Set(rose)」(3万6,000円)」

ショーツ以外のアイテムを実際に試すほか、希望者にはバストサイズの採寸も実施する。同スペースには小嶋陽菜さんがプロデュースするビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」のアイテムも一部販売する。

今回のポップアップショップ会場限定で、「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts」とランジェリーポーチがセットになった「ROSIER Pouch Set」(1万1,000円)や、オリジナルショッパー「ROSIER Shopping Bag」(300円)も登場。

「ROSIER Shopping Bag」(300円)

会場内でROSIER by Her lip toやHer lip to BEAUTYの商品を1万2,000円以上購入すると、「ROSIER Tote Bag」、1万5,000円以上購入すると、「ROSIER BOOK 01(ROSIER Tote Bag付き)」をプレゼントする。ノベルティは数量限定。