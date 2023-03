大創産業は3月15日、ディズニー創立100周年を祝した記念アイテム「ディズニー100」を発売した。

同日に発売したのは、第1弾として展開するプラチナデザインシリーズ。ダイソーネットストアのほか、「THREEPPY(スリーピー)」「CouCou(クゥクゥ)」「Plus Heart(プラスハート)」各店にて販売している。

プラチナデザインシリーズ

商品には、「ステンレスマグボトル 190ml」(770円)、「トートバッグ」(550円)、「チャームエコバッグ」(550円)、「グラス 360ml」(550円)、「ポーチ」(330円)、「オイル付きストーンディフューザー」(550円)など全28アイテムが登場。

「ディズニー100」のロゴとミッキーマウスやミニーマウス、プリンセスのキャラクター、ピクサーのキャラクター、映画「ライオン・キング」など、ディズニーの人気キャラクターのシルエットが描かれたデザインが特徴となっている。

7月には第2弾として「ディズニー100」をテーマにしたコレクションも登場。ステーショナリーやキッチン用品などのアイテムを「DAISO(ダイソー)」で展開予定となっている。9月の第3弾では、ディズニー創立100周年を祝して100キャラクターが登場する商品をDAISOで発売予定。1年を通じての展開となる。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.