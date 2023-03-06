これまでは、高コスパなアウトドアファッションのイメージが強い印象でしたが、2023年春夏の新作アイテムは、これまでの「＃ワークマン女子」よりもデザイン性がさらに優れたものがラインアップしました。

2023年春夏の発表会の様子

高機能・低価格はそのままに、デザイン性を重視してアパレルに本格参入

先ごろ行われた春夏の新製品発表会では、「これ、ワークマン……?」と思わず口に出てしまうほどのデザイン性重視のファッションアイテムがずらりと並んでいました。

2023年春夏のコンセプトは「ファッションを全面に、機能はステルスへ」。これまでの機能性や価格帯に加え、デザイン性を重視した商品を扱う新業態「ワークマンカラーズ」も立ち上げ、今年9月には1号店を東京の中心部で出店を予定していると発表しました。

よりデザイン性が優れたアイテムが春夏に登場するということで、今回は「＃ワークマン女子」の開発担当者に、今季イチオシのアイテムを聞いてみました。

ニュートラルポケットプルオーバー

春にピッタリの鮮やかなカラーのカットソーは、大きなポケットの取り外しができる仕組みになっていました。着たままでもポケットとして使用もでき、ファスナーを外せばサコッシュとして持ち運ぶこともできます。

「社内で小さなサコッシュを身に着けている人が多く、それだったら服に付けてしまおうという発想から生まれました」(開発担当者)

マチに切り替えがありしっかりとしているので、ポケットとしてもサコッシュとしても安心して使うことができます。

また、ポケットのつけ外しだけでなく、撥水加工やUVカットなど嬉しい機能まで備わった優れもの。同じ素材でボトムスも展開しているので、セットアップとしても着用することが可能なカットソーです。

カラー展開は全7色とバリエーションが豊富で、サイズはM、L、LLの3サイズ展開です。

メンモリーマルチベスト

一見ベーシックなベストに見えますが、"メンモリー"というポリエステルの糸にコットンを巻きつけた素材を使用し、綿とポリエステルの「いいとこどり」の一着となっています。

「風合いや肌触りは綿タッチなんですけど、乾きにくさや形崩れなどをポリエステルの特性で解消。長袖を秋冬に展開していたのですが、素材が好評だったのでアイテムを広げました」(開発担当者)

実際に触ってみても綿の優しい肌触り。この春夏からベストとパンツが登場し、以前から販売していた半袖と合わせてセットアップとしても、ブルーやグリーンをコーディネートの差し色にしても楽しめるようになりました。

シーンレスブラウス

「＃ワークマン女子」初となるブラウスが登場しました。オンでもオフでも活用でき、少しリラックスしたシルエットなので、ラフに着用できます。袖口に切り替えでリブがついているのでまくり上げやすいのが特徴です。

「柔らかいリブ素材を使用しているので締め付け感なく、ピタッとその場で止まってくれるんですよ。柔らかい素材のブラウスなのですが、ポケットが付いているのもオススメのポイントです」(開発担当者)

サイドにはポケットが付いている

「ブラウス一枚だとボトムスのポケットしか使えない」というちょっとしたストレスを緩和する、地味に嬉しいポイントが隠れていました。カラーはオフィスカジュアルでも使用しやすいパステル調の4色、サイズはM、L、LLの3サイズ展開です。

ヨゴレニクイタックテーパードパンツ

ちょっとした汚れにも強い、撥水加工が施されたパンツで、とにかくラクに履けるのが魅力の1つなのだそうです。

「楽に過ごせるボトムスは、どうしてもラフな印象を与えてしまいますが、タックがあることで『きれい見え』するので、ブラウスをインしたり、オフィスコーデにもピッタリなアイテムです」

テーパードシルエットなので縦長に見え、スリムな印象を与えてくれるいいとこどりのボトムスは、どんなシチュエーションでも着用できそう。

カラーはコーディネートのワンポイントになるピンク、ラベンダー、グリーンや、使いまわしやすいベージュとブラックの全5色で、サイズはM、L、LLの3サイズ展開となっています。

高撥水シェルワンピースコート

隠れた名品と社内で呼ばれている新作のワンピースコートは、前のボタンを留めればワンピースに、羽織ればコートとして着用できる2WAYアイテム。

高撥水なので、ちょっとした小雨も対応できます。レインコートを着て蒸れが気になることがありますが、このワンピースコートの後ろにはベンチレーションがついており通気性も抜群です。

蒸れも気にせず着られる

全2色展開でファッションに取り入れやすいカラー展開となっていました。本商品は「#ワークマン女子」店舗限定アイテムです。

あれこれまとまるガバッとポーチ

今季から女性用コスメ収納バッグなどファッションを絡めた小物アイテムが登場します。

中でもイチオシのアイテムが、普段使いから旅行まで役に立つサイズ感のポーチです。名前通りガバッと開き、コスメからアクセサリーまでたっぷりと収納することができます。

ネックレスや長いピアスが絡まないような仕掛けも

ブラシケースやメッシュポケットもついているので、ポーチの中の収納もしっかりとできます。小物を入れる3つのポケットは、さらに仕切りによって3つに分かれているので、試供品などを入れるのにも良さそうです。

このポーチには、ワークマンでも使われている、針穴が塞がるセルフリペアー素材や撥水加工が施されています。メイクポーチとしてはもちろん、デスクワークの収納アイテムとしても活躍しそうです。

「＃ワークマン女子」の新作は、きれいめなコーディネートにも取り入れたくなるようなファッションアイテムが続々と登場します。

今までアウトドアよりで着るシーンが限られてしまうと思っていましたが、オフィスでもきちんと感を演出できるものがそろっていました。デザイン性がアップしたファッションアイテムを、店頭で覗いてみてくださいね。